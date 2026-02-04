Τραμπ – Σι: Εκτενής τηλεφωνική επικοινωνία με πολλά θέματα στην ατζέντα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, η συνομιλία ήταν εκτενής και διεξοδική, με τους δύο ηγέτες να συζητούν θέματα όπως το εμπόριο, η στρατιωτική συνεργασία, η Ταϊβάν, ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, η κατάσταση στο Ιράν, οι αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Κίνα, αλλά και η αγορά γεωργικών προϊόντων από τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και η αύξηση της ποσότητας σόγιας στα 20 εκατομμύρια τόνους για την τρέχουσα σεζόν (με δεσμεύσεις για 25 εκατομμύρια τόνους για την επόμενη).

Στη συζήτηση αναφέρθηκαν επίσης παραδόσεις κινητήρων αεροπλάνων και πολλά άλλα θέματα, με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει τη συνομιλία «πολύ θετική». Όπως τόνισε, η προσωπική του σχέση με τον Πρόεδρο Σι είναι εξαιρετική και και οι δύο συνειδητοποιούν τη σημασία της διατήρησης καλών διμερών σχέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράζει αισιοδοξία ότι τα επόμενα τρία χρόνια της προεδρίας του θα φέρουν πολλά θετικά αποτελέσματα για τη συνεργασία με την Κίνα.

«Μόλις ολοκλήρωσα μια εξαιρετική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας. Ήταν μια μακρά και διεξοδική τηλεφωνική επικοινωνία, όπου συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα, όπως το εμπόριο, ο στρατός, το ταξίδι που θα κάνω στην Κίνα τον Απρίλιο (το οποίο ανυπομονώ πολύ!), η Ταϊβάν, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας/Ουκρανίας, η τρέχουσα κατάσταση με το Ιράν, η αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εξέταση από την Κίνα της αγοράς πρόσθετων γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ποσότητας σόγιας στα 20 εκατομμύρια τόνους για την τρέχουσα σεζόν (έχουν δεσμευτεί σε 25 εκατομμύρια τόνους για την επόμενη σεζόν!), οι παραδόσεις κινητήρων αεροπλάνων και πολλά άλλα θέματα, όλα πολύ θετικά! Η σχέση με την Κίνα, και η προσωπική μου σχέση με τον Πρόεδρο Σι, είναι εξαιρετικά καλή, και και οι δύο συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί έτσι. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλά θετικά αποτελέσματα κατά τα επόμενα τρία χρόνια της Προεδρίας μου που έχουν να κάνουν με τον Πρόεδρο Xi και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»