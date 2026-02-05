ΗΠΑ και Ρωσία συμφώνησαν στην επανέναρξη στρατιωτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου στο Άμπου Ντάμπι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφώνησαν πριν λίγο (5/1) στο Άμπου Ντάμπι να επανεκκινήσουν τον διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των στρατιωτικών τους ηγεσιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (U.S. European Command).

Όπως αναφέρεται στη σχετική δήλωση, η συμφωνία έρχεται ως συνέχεια της προόδου που καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα προς την κατεύθυνση του στόχου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Στις εξελίξεις αυτές φέρονται να συνέβαλαν ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι συμμετείχαν σε διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση των εντάσεων.

Η επανέναρξη του στρατιωτικού διαλόγου πραγματοποιείται έπειτα από μακρά περίοδο περιορισμένων ή ανύπαρκτων απευθείας επαφών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής έντασης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, βασικός στόχος του διαλόγου είναι η βελτίωση της επικοινωνίας, η αποτροπή παρεξηγήσεων και η διαχείριση κινδύνων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών, το επίπεδο εκπροσώπησης ή το χρονοδιάγραμμα των επόμενων επαφών. Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τη ρωσική πλευρά αναφορικά με τη συμφωνία.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν και η αποκατάσταση στρατιωτικών διαύλων επικοινωνίας δεν συνιστά κατ’ ανάγκην ευρύτερη πολιτική προσέγγιση, μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση των σχέσεων και τη μείωση των κινδύνων σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη διεθνή συγκυρία.