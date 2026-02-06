Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση κατέστρεψε καταφύγιο ζώων, σκοτώνοντας αθώα πλάσματα

Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε σήμερα το πρωί ένα καταφύγιο ζώων στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά σκυλιά και να τραυματιστούν αρκετά άλλα, σύμφωνα με το προσωπικό του καταφυγίου.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην περιοχή παρατήρησε εθελοντές με δάκρυα στα μάτια. Κάποιοι παρηγορούσαν ο ένας τον άλλον, άλλοι καθάριζαν τα συντρίμμια, ενώ ένας ακόμη μετέφερε νεκρά ζώα σε ένα καρότσι.

REUTERS/Stringer

«Είναι τρομερό. Τα σκυλιά ήταν διάτρητα από θραύσματα, κομμάτια από τα σώματά τους είναι κολλημένα στον φράχτη. Δεν... δεν βρίσκω λόγια", δήλωσε η Αλίνα Φόμπερ, μια 18χρομη εθελόντρια. "Λυπάμαι πραγματικά παρά πολύ για τα σκυλάκια αυτά. Τα γνώριζα όλα, τα είχα βοηθήσει. Ήταν πολύ καλά σκυλιά», προσθέτει ενώ είναι σε σοκ.

Η επίθεση συνέβη περίπου στις 9 το πρωί, σύμφωνα με την Ιρίνα Ντιντούρ, 41 ετών, υπεύθυνη του καταφυγίου, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό ήχο, και στη συνέχεια μια έκρηξη».

Στο σημείο της επίθεσης, η ίδια αντίκρυσε μια σκηνή φρίκης: «Όλα τα σκυλιά που ήταν εκεί, εκείνη τη στιγμή, ήταν νεκρά»

Στον λογαριασμό της στο Facebook, ανέφερε ότι πέντε κλουβιά, στα οποία βρίσκονταν ζώα, καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ 25 άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ένα κτίριο επίσης επλήγη από την έκρηξη.

«Δεκατρία ζώα σκοτώθηκαν, επτά εγχειρίζονται αυτή την ώρα», έγραψε. Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον επτά σκυλιά είναι νεκρά. Όπως ανέφερε, ένας υπάλληλος του καταφυγίου τραυματίστηκε επίσης και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

REUTERS/Stringer

Το καταφύγιο βρίσκεται στη μεγάλη πόλη Ζαπορίζια, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της γραμμής του μετώπου. Η ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, παραμένει η πιο φονική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές τόσο στην ανθρώπινη ζωή όσο και στην πανίδα και τη χλωρίδα της χώρας.