Ρωσία: Δύο άνδρες ομολόγησαν την απόπειρα κατά του αντιστράτηγου – Εμπλέκεται και η Πολωνία

Δύο άνδρες φέρονται να ομολόγησαν την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ στη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB).

Σύμφωνα με την FSB, οι ύποπτοι δήλωσαν ότι εκτελούσαν εντολές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στοχεύοντας έναν από τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς των στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσίας. Η Ουκρανία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση της Παρασκευής.

Η ρωσική πλευρά αναφέρει ότι ο ένας από τους δράστες είναι Ρώσος πολίτης με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών μετά την έκδοσή του από το Ντουμπάι. Η Μόσχα προχώρησε επίσης στην ανάκριση ενός ακόμα υπόπτου ως συνεργού. Η FSB επισημαίνει ότι και οι δύο άνδρες «ομολόγησαν την ενοχή τους» και έδωσαν λεπτομέρειες για τους πυροβολισμούς, υποστηρίζοντας ότι έδρασαν για λογαριασμό της Ουκρανίας.

The site of the assassination attempt on Russian Lieutenant General Vladimir Alexeyev in Moscow/ REUTERS/Anastasia Barashkova

Σύμφωνα με αναφορές του πρακτορείου Interfax, η ρωσική πλευρά θεωρεί ότι οι πολωνικές μυστικές υπηρεσίες συμμετείχαν στη στρατολόγηση του δράστη, χωρίς όμως να έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την επιβεβαίωση του ισχυρισμού.

Στο μεταξύ, ο αντιστράτηγος Αλεξέγιεφ φαίνεται να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, όπως μετέδωσε το Skynews.