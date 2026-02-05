Γουίτκοφ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ανταλλαγή αιχμαλώτων - «Παραγωγικές» οι διαπραγματεύσεις

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς αιματηρού πολέμου στην Ουκρανία.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, την πρώτη εδώ και πέντε μήνες χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «παραγωγικές».

«Σήμερα, αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και τη Ρωσία συμφώνησαν να ανταλλάξουν 314 κρατούμενους - την πρώτη τέτοια ανταλλαγή εδώ και πέντε μήνες», ανακοίνωσε ο Γουίτκοφ στον λογαριασμό του στο X.

«Αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε χάρη σε διεξοδικές και παραγωγικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Παρόλο που υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει, πρόοδοι όπως αυτή καταδεικνύουν ότι η διαρκής διπλωματική δέσμευση παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμβάλλει στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε.