Πόλεμος στην Ουκρανία: Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες, δήλωσε ο απεσταλμένος του Πούτιν

Η Ουκρανία και η Ρωσία άρχισαν τις συνομιλίες τους, που διεξάγονται για δεύτερη ημέρα σήμερα στο Αμπού Ντάμπι με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για να συζητήσουν πώς θα βάλουν τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος σε λίγο συμπληρώνει τέσσερα χρόνια, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας που μετέχει στις διαπραγματεύσεις, ο Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Η δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι ξεκίνησε», ανέφερε ο Ουμέροφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Εργαζόμαστε με τα ίδια σχήματα με χθες: τριμερείς διαβουλεύσεις, εργασία σε ομάδες και περαιτέρω συγχρονισμός θέσεων», διευκρίνισε ο Ουμέροφ.

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και ότι υπάρχει μια θετική κίνηση προς τα εμπρός στις συνομιλίες, που διεξάγονται στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς παρουσία Αμερικανών, για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

«Υπάρχει αναμφιβόλως πρόοδος», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα, καταγγέλλοντας ωστόσο παράλληλα απόπειρες «υποκινητών του πολέμου από την Ευρώπη (...) να παρεμποδίσουν αυτήν τη διαδικασία».