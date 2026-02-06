Reuters: Οι ΗΠΑ πιέζουν για ειρήνη στην Ουκρανία - «Δημοψήφισμα και εκλογές έως τον Μάιο»

Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου έως τον Μάρτιο, αν και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει λόγω σοβαρών διαφωνιών, κυρίως στο εδαφικό ζήτημα, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Βάσει του πλαισίου που εξετάστηκε, οποιαδήποτε συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα, ενώ ταυτόχρονα οι Ουκρανοί πολίτες θα κληθούν να ψηφίσουν και σε εθνικές εκλογές. Πέντε πηγές με γνώση των συνομιλιών ανέφεραν ότι οι συζητήσεις έγιναν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα, με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να τόνισε στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι και το Μαϊάμι ότι οι εκλογές θα ήταν προτιμότερο να διεξαχθούν το συντομότερο δυνατό.

Πίεση χρόνου από την Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές εκτιμούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, θα στραφεί κυρίως σε εσωτερικά ζητήματα, περιορίζοντας τον χρόνο και το πολιτικό κεφάλαιο που μπορεί να επενδυθεί σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι είχε περιορισμένα αποτελέσματα, οδηγώντας μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και σε δέσμευση για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σύντομα στις ΗΠΑ.

«Ευφάνταστο» το χρονοδιάγραμμα

Δύο πηγές ανέφεραν ότι συζητήθηκε το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών και δημοψηφίσματος τον Μάιο. Ωστόσο, άλλες πηγές χαρακτήρισαν το χρονοδιάγραμμα «ευφάνταστο», επισημαίνοντας ότι οι ουκρανικές εκλογικές αρχές εκτιμούν πως απαιτούνται περίπου έξι μήνες προετοιμασίας υπό τις παρούσες συνθήκες.

Παράλληλα, η διεξαγωγή εκλογών προϋποθέτει αλλαγές στη νομοθεσία, καθώς απαγορεύονται όσο ισχύει ο στρατιωτικός νόμος, ενώ σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και το υψηλό κόστος.

Ανησυχίες του Κιέβου

Η Ουκρανία ζητά κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της διαδικασίας, εκφράζοντας ανησυχία ότι η Ρωσία δεν τηρεί συμφωνημένες εκεχειρίες.

«Η θέση του Κιέβου είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους», ανέφερε πηγή.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε, ενώ η ουκρανική προεδρία και η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν σε αιτήματα για δήλωση.