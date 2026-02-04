Διπλωματία «στον πάγο»: Νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Στο Άμπου Ντάμπι συναντώνται σήμερα Τετάρτη (4/2) για δεύτερη φορά Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές, σε έναν νέο γύρο συνομιλιών που αποσκοπεί στην επίλυση κρίσιμων ζητημάτων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος πλησιάζει πλέον τον πέμπτο χρόνο του.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, λίγες μόλις ώρες μετά από νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών και αστικών κέντρων της Ουκρανίας.

Νέα θύματα πριν από τις συνομιλίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πύραυλοι και drones έπληξαν επίσης το Χάρκοβο και την Οδησσό.

Η επίθεση της Τρίτης χαρακτηρίστηκε από τις ουκρανικές αρχές ως μία από τις πιο εκτεταμένες των τελευταίων εβδομάδων, με εκατοντάδες drones και πολλαπλά πυραυλικά πλήγματα. Στο Κίεβο και σε άλλες μεγάλες πόλεις σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, την ώρα που οι θερμοκρασίες έπεσαν έως και τους -20 βαθμούς Κελσίου.

«Κάθε τέτοιο ρωσικό πλήγμα επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα συνεχίζει να επενδύει στον πόλεμο και στην καταστροφή της Ουκρανίας», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η στρατηγική της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας θα προσαρμοστεί αναλόγως.

Νεκροί και στη ρωσικά ελεγχόμενη ανατολή

Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες το βράδυ σε επίθεση ουκρανικού drone στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, περιοχή που βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που έχουν διοριστεί από τη Μόσχα, το πλήγμα στόχευσε μίνιμπας στην περιοχή Νοβοκρασνιάνκα.

Ποιοι συμμετέχουν στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η ρωσική αντιπροσωπεία έχει ήδη φτάσει στο Άμπου Ντάμπι, ενώ το ίδιο επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος της ουκρανικής πλευράς στο AFP. Δεν έχει γίνει γνωστό αν η αμερικανική αντιπροσωπεία βρισκόταν από νωρίς στην περιοχή.

Οι τρεις πλευρές είχαν συναντηθεί και στα τέλη Ιανουαρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο του σχεδίου που έχει προτείνει η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην υπουργός Άμυνας, ενώ συμμετέχει και ο νέος επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Κίριλο Μπουντάνοφ.

Από ρωσικής πλευράς, βασικός διαπραγματευτής είναι ο επικεφαλής των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών Ιγκόρ Κοστιούκοφ, πρόσωπο που τελεί υπό δυτικές κυρώσεις. Στις προηγούμενες συνομιλίες, την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησε ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αναμένεται να συμμετέχει και πάλι.

Το «αγκάθι» των εδαφών

Το βασικό σημείο τριβής παραμένει το εδαφικό. Η Μόσχα απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές της περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο. Η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά το αίτημα, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα σχεδόν το 20% του ουκρανικού εδάφους και έχει διαμηνύσει ότι θα επιδιώξει την επίτευξη των στόχων της με στρατιωτικά μέσα, αν αποτύχει η διπλωματία. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι δηλώνει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο αν δεν υπάρξει δίκαιη λύση.

Πόλεμος φθοράς και ενεργειακή ασφυξία

Ο φετινός χειμώνας αποδεικνύεται ο δυσκολότερος για την Ουκρανία από το 2022, καθώς τα ρωσικά πλήγματα έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα, θέρμανση και νερό.

Παράλληλα, στο μέτωπο, οι ρωσικές δυνάμεις επιτάχυναν την προέλασή τους τον Ιανουάριο, καταλαμβάνοντας σχεδόν διπλάσια έκταση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, πολλοί Ουκρανοί παραμένουν δύσπιστοι. «Όλα αυτά μοιάζουν περισσότερο με παράσταση», λέει ο Πέτρο, κάτοικος του Κιέβου. «Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο και να ελπίζουμε για το καλύτερο».