Ρωσία: Ένα αστείο κόστισε 6 χρόνια φυλακή σε έναν κωμικό

Ο Ρώσος stand-up κωμικός Αρτέμι Οστάνιν καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση σχεδόν έξι ετών για υποκίνηση μίσους, εξαιτίας ενός αστείου που έκανε για έναν βετεράνο πολέμου χωρίς πόδια, το οποίο προκάλεσε οργή μεταξύ εθνικιστών και στρατιωτικών μπλόγκερ. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000 ρουβλίων (περίπου 3.908 ευρώ).

Η ποινή (πέντε έτη και εννέα μήνες) είναι η τελευταία μιας σειράς αυστηρών δικαστικών αποφάσεων κατά προσώπων που κρίθηκε ότι προσέβαλαν ή διέδωσαν ψευδείς πληροφορίες για τον ρωσικό στρατό, εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ο Οστάνιν καταδικάστηκε επίσης για προσβολή των θρησκευτικών αισθημάτων των Χριστιανών, λόγω ενός αστείου για τον Ιησού, που εξόργισε Ορθόδοξους εθνικιστές.

Ο ίδιος δήλωσε στο δικαστήριο ότι η σύλληψή του και η μεταχείριση που υπέστη ήταν επαρκής τιμωρία για οποιοδήποτε αδίκημα είχε προκαλέσει, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πως ξεκίνησε το αστείο

Τα προβλήματα του κωμικού ξεκίνησαν τον Μάρτιο του περασμένου έτους, όταν εμφανίστηκε μπροστά σε μικρό κοινό και αστειεύτηκε για έναν φτωχό βετεράνο πολέμου, που είχε χάσει τα πόδια του από νάρκη και πλέον μετακινούνταν με σκέιτμπορντ, ο οποίος πάτησε το πόδι του σε υπόγεια διάβαση της Μόσχας. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και σε αναπηρικό αμαξίδιο ως «μεταφορέα κορμών».

Την περίοδο εκείνη, ο Οστάνιν δεν ήταν ευρέως γνωστός, και το βίντεο της παράστασής του δείχνει τέσσερις συναδέλφους του ανέκφραστους, ενώ το κοινό γελούσε έντονα. Ωστόσο, το βίντεο έγινε viral μέσω της εφαρμογής Telegram, με πολεμικούς μπλόγκερ και εθνικιστές να κατηγορούν τον κωμικό ότι χλεύασε χυδαία βετεράνους που διακινδύνευσαν τη ζωή τους.

Η ισχυρή ορθόδοξη εθνικιστική ομάδα «Σορόκ Σορόκοφ» δήλωσε ότι πολλοί Ρώσοι δεν συνειδητοποίησαν την αλλαγή των καιρών και ότι το κράτος έπρεπε να αυστηροποιήσει τον έλεγχο τέτοιων παραστάσεων για να εμποδίσει τη «γενική παρακμή των ηθικών αξιών». Ο Γκεόργκι Σολντάτοφ, διευθυντής κέντρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια οι κωμικοί συχνά ξεπερνούν «κόκκινες γραμμές» και αστειεύονται για θέματα ταμπού.

REUTERS/Anastasia Barashkova

Φοβούμενος τις αντιδράσεις, ο Οστάνιν προσπάθησε να διαφύγει από τη Ρωσία τον Μάρτιο του περασμένου έτους, αλλά συνελήφθη στη Λευκορωσία και μεταφέρθηκε στη Μόσχα για να δικαστεί. Ερωτηθείς από τον δικαστή αν κατανοεί την ποινή του, απάντησε: «Στο διάολο η δικαστική σας πρακτική. Όχι, δεν καταλαβαίνω».

Η Ρωσία έχει θεσπίσει από το 2022 αυστηρούς νόμους λογοκρισίας, με πολίτες και οργανώσεις που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο να καταγγέλλουν όσους θεωρούν ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία.