Ταϊλάνδη: Κάθειρξη 50 ετών σε άνδρα για προσβολή της μοναρχίας - «Έφαγε» τρία χρόνια για κάθε μήνυμα

Σε συνολική κάθειρξη 50 ετών καταδικάστηκε ένας Ταϊλανδός για προσβολή της μοναρχίας, σύμφωνα με ανακοίνωση τοπικής οργάνωσης υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κάνει λόγο για μία από τις σκληρότερες ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ στο πλαίσιο του σχετικού νόμου.

Η νομοθεσία στην Ταϊλάνδη περί «εγκλήματος καθοσιώσεως», γνωστή ως άρθρο 112, προβλέπει βαριές ποινές για οποιαδήποτε κριτική προς τον βασιλιά και τη βασιλική οικογένεια.

Ο Πουριτικόν Σαρακούλ, 43 ετών, κατηγορήθηκε ότι δημοσιοποίησε την περίοδο 2021-2022 δέκα μηνύματα που αναφέρονταν στον βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν, μέσω του λογαριασμού ακτιβιστών Guillotine Activists for Democracy στο Twitter.

Δικαστήριο τον καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκισης για κάθε μήνυμα, συνολικά 30 έτη, τα οποία προστίθενται στα 20 χρόνια κάθειρξης που του είχαν ήδη επιβληθεί τον Δεκέμβριο για άλλες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απόφαση ερήμην και εξορία

Η απόφαση εκδόθηκε ερήμην του κατηγορουμένου, ο οποίος ζει εξόριστος στο εξωτερικό, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η οργάνωση Thai Lawyers for Human Rights, χωρίς να αποκαλύψει τη χώρα για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, πρόκειται για «μία από τις βαρύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ σε υπόθεση σχετική με το άρθρο 112».

Υπενθυμίζεται ότι το 2024, πωλητής ρούχων 32 ετών, ο Μονγκόλ Τιρακότ, είχε καταδικαστεί σε πάνω από 50 χρόνια κάθειρξης για αναρτήσεις στο Facebook που κρίθηκαν προσβλητικές προς τη μοναρχία.

Παράλληλα, η Αντσάν Πρέλετ, πρώην δημόσια υπάλληλος που είχε καταδικαστεί σε 43 χρόνια φυλάκισης, αφέθηκε ελεύθερη τον Αύγουστο του 2025 στο πλαίσιο βασιλικής χάρης, αφού εξέτισε σχεδόν οκτώ χρόνια.

Αντιδράσεις και πολιτικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τους Thai Lawyers for Human Rights, σχεδόν 300 άτομα έχουν διωχθεί από το 2020, με τις διώξεις να συνοδεύονται από μαζικές διαδηλώσεις και πρωτοφανή δημόσια κριτική προς τον βασιλιά.

Στη χώρα εντείνονται οι φωνές που καταγγέλλουν το άρθρο 112 ως εργαλείο καταστολής της διαφωνίας και φίμωσης πολιτικών αντιπάλων. Το Λαϊκό Κόμμα, ιδιαίτερα δημοφιλές στους νέους, είχε θέσει το 2023 ζήτημα μεταρρύθμισης του νόμου, ωστόσο το θέμα απουσίαζε από την ατζέντα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών, στις οποίες επικράτησε την Κυριακή συντηρητικό κόμμα έναντι μεταρρυθμιστικού σχηματισμού.

