Διορία Τραμπ σε Πούτιν - Ζελένσκι για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι τον Ιούνιο

Η Ουάσιγκτον θέλει να δει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έως τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοινώνοντας ότι οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχουν προσκληθεί στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα για νέες συνομιλίες.



Οι Αμερικανοί θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος «μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», είπε ο Ζελένσκι. Και πρόσθεσε: «Οι ΗΠΑ προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανώς στο Μαϊάμι, σε μια εβδομάδα», αναφερόμενος στις τριμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 5 και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αμπού Ντάμπι.

Επανέλαβε, ωστόσο, ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί οι ΗΠΑ και η Ρωσία να καταλήξουν σε συμφωνίες χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.

«Η Ουκρανία δεν θα στηρίξει συμφωνίες που την αφορούν χωρίς να έχει συμμετοχή» στις συνομιλίες, τόνισε χαρακτηριστικά σε μια αναφορά στα δύσκολα εδαφικά ζητήματα.