Ένα δισεκατομμύριο δολάρια ζητάει ο Τραμπ από το Χάρβαρντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια ως αποζημίωση από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης της κυβέρνησής του με το ιστορικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η είδηση αυτή ​​έρχεται μετά το δημοσίευμα των New York Times ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει από το αίτημά της για πληρωμή 200 εκατομμυρίων δολαρίων στις διαπραγματεύσεις με το πανεπιστήμιο.

Ο Τραμπ ανέβασε το θέμα στο κοινωνικό δίκτυο, Truth Social, αργά το βράδυ της Δευτέρας κατηγορώντας μάλιστα το Χάρβαρντ ότι «τροφοδοτεί με πολλές ανοησίες» τους New York Times.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησής του κατηγόρησαν το πανεπιστήμιο ότι δεν αναλαμβάνει επαρκείς δράσεις για να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αντισημιτισμού κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων. Από την πλευρά του, το Χάρβαρντ απορρίπτει όλες τις κατηγορίες.

Ο πόλεμος Τραμπ για τη «woke agenda»

Υπενθυμίζεται ότι το κορυφαίο Πανεπιστήμιο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της εκστρατείας του Λευκού Οίκου να καταπνίξει αυτά που αποκαλεί ιδεολογικά «woke ατζέντα» και «ριζοσπαστική αριστερά» στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Τον Απρίλιο της περυσινής χρονιάς, ο Τραμπ ανακάλεσε περίπου 2 δισεκατομμύρια επιχορηγήσεων για έρευνες στο Χάρβαρντ και πάγωσε την Ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ λέγοντας ότι καμία κυβέρνηση «δεν πρέπει να υπαγορεύει το τι θα διδάσκουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, ποιους θα προσλαμβάνουν και τι έρευνες θα κάνουν.

Αργότερα, ομοσπονδιακό δικαστήριο αναίρεσε την απόφαση της κυβέρνησης να σταματήσει τη χρηματοδότηση, με την αιτιολογία ότι παραβίαζε το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου στη Πανεπιστήμιο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, ενώ πριν τη δήλωση Τραμπ στο Truth Social, η κυβέρνηση είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ώστε να επιτευχθεί μία συμφωνία που θα ξεπαγώσει τη χρηματοδότηση.

Πλέον, «η κυβέρνηση ζητά αποζημίωση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και δε θέλει να έχει καμία σχέση ούτε τώρα ούτε στο μέλλον με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Προηγουμένως, ο Τραμπ απειλούσε να ανακαλέσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις που απολαμβάνει το Χάρβαρντ και να πάρει των έλεγχο των πατεντών που κατέχει το Χάρβαρντ, οι έρευνες για τις οποίες έχουν προκύψει και με τη βοήθεια Ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Άλλα τρία κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το Κολούμπια, το Πεν και το Μπράουν έχουν καταλήξει σε συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ ώστε να διατηρήσουν τη χρηματοδότησή τους που τέθηκε σε κίνδυνο, λόγω παρόμοιων ισχυρισμών του Λευκού Οίκου και γι’ αυτά, αντί να φτάσουν στα δικαστήρια με την κυβέρνηση.