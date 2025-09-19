ΗΠΑ: Νέο κυβερνητικό «πρέσινγκ» στο Χάρβαρντ - Πρόσθετοι περιορισμοί πρόσβασης σε κονδύλια

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε την εκστρατεία της κατά του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ την Παρασκευή, επιβάλλοντας νέους περιορισμούς στην πρόσβαση του πανεπιστημίου της Ivy League σε ομοσπονδιακά κονδύλια για φοιτητική μέριμνα, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με την «οικονομική κατάσταση» του παλαιότερου και πλουσιότερου πανεπιστημίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ δήλωσε ότι έθεσε το Χάρβαρντ σε κατάσταση «αυξημένης παρακολούθησης ταμειακών διαθεσίμων», πράγμα που σημαίνει ότι το πανεπιστήμιο με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα δικά του κεφάλαια για να καταβάλει ομοσπονδιακή φοιτητική μέριμνα πριν αντλήσει κεφάλαια από το υπουργείο.

Επίσης, ζητά από το Χάρβαρντ να καταθέσει πιστωτική επιστολή ύψους 36 εκατομμυρίων δολαρίων για να διασφαλίσει την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Το υπουργείο Παιδείας προειδοποιεί με πρόσθετα μέτρα

Σε ξεχωριστή επιστολή προς το Χάρβαρντ, το Υπουργείο Παιδείας προειδοποίησε ότι το Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων μπορεί να λάβει πρόσθετα μέτρα επιβολής, εκτός εάν το πανεπιστήμιο παράσχει περισσότερα στοιχεία για να αξιολογηθεί εάν λαμβάνει παράνομα υπόψη τη φυλή στη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών.

Το Χάρβαρντ, το οποίο διαθέτει κεφάλαιο 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν έχει υποδείξει ποτέ ότι βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

Ωστόσο, το πανεπιστήμιο έχει προχωρήσει τους τελευταίους μήνες σε απολύσεις και περικοπές δαπανών, μετά την εκστρατεία της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αξιοποιήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για να επιβάλει αλλαγές σε αυτό και σε άλλα πανεπιστήμια, τα οποία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, έχουν κυριευθεί από αντισημιτικές και ριζοσπαστικές αριστερές ιδεολογίες.

Τον Ιούλιο, το Χάρβαρντ δήλωσε ότι ο συνδυασμένος αντίκτυπος των πρόσφατων ομοσπονδιακών μέτρων στον προϋπολογισμό του θα μπορούσε να προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για ορισμένα από αυτά τα μέτρα, με αποτέλεσμα ένας δικαστής να αποφανθεί αυτό το μήνα ότι η κυβέρνηση είχε καταργήσει παράνομα ερευνητικές επιχορηγήσεις ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει το Χάρβαρντ να καταλήξει σε συμβιβασμό. Ο πρόεδρος, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε ότι το Χάρβαρντ θα πρέπει να πληρώσει «τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια», καθώς «έχει συμπεριφερθεί πολύ άσχημα».