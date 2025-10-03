Το Χάρβαρντ προσλαμβάνει μια drag queen ως καθηγήτρια για το μάθημα φύλου και σεξουαλικότητας

Στην πρόσληψη μιας draq queen προχώρησε το κορυφαίο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κίνηση η οποία χαιρετίστηκε ένθερμα από πολλούς φοιτητές.

Από το εαρινό εξάμηνο, ο Kareem Khubchandani, ή πιο γνωστός ως «LaWhore Vagistan» θα διδάσκει μάθημα βασισμένο στην τηλεοπτική εκπομπή «RuPaul's Drag Race». Σε μήνυμα προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, το Πανεπιστήμιο καλωσόρισε το νέο του μέλος και αποκάλυψε ότι ο επισκέπτης καθηγητής που παίρνει μεταγραφή από το Πανεπιστήμιο Tufts θα διδάξει στο πρόγραμμα Σπουδών Φύλου και Σεξουαλικότητας χάρη στην Ομάδα Φύλου και Σεξουαλικότητας του Χάρβαρντ.

Η είδηση ​​για τη νέα θέση του Khubchandani έγινε γνωστή λίγες μέρες αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ ξεπάγωσε την ομοσπονδιακή επιχορήγηση ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Χάρβαρντ, μετά από συμφωνία σύμφωνα με την οποία το ίδρυμα θα λειτουργούσε μια πληθώρα νέων επαγγελματικών σχολών.

«Αυτή θα ήταν μια γιγαντιαία επαγγελματική σχολή ή μια σειρά από επαγγελματικές σχολές. Θα διοικείται από το Χάρβαρντ», δήλωσε ο πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη.



Η πορεία του ως καθηγητής πανεπιστημίου

Στο Tufts, ο Khubchandani είχε αποκαλύψει ότι το εν λόγω πρότζεκτ το διδάσκει για πάνω από μια δεκαετία ενώ μάλιστα έχει δημιουργήσει ένα μουσικό βίντεο με τίτλο «Sari».

Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις Johns Hopkins University Press το 2015, ο Khubchandani μίλησε για την προέλευση του απωθητικού καλλιτεχνικού ονόματος. «Το όνομά μου είναι LaWhore Vagistan, οι προτιμώμενες αντωνυμίες μου είναι «αυτή» ή «θεία». Διάλεξα το «LaWhore» επειδή η οικογένειά μου έχει τις ρίζες της στο Πακιστάν: η Λαχόρη είναι μια σημαντική πόλη στο Πακιστάν και, λοιπόν, είμαι λίγο aw*ore», είπε. «Και το Vagistan, επειδή βλέπω την υποήπειρο ως ένα, μεγάλο, όμορφο Vagistan», συμπλήρωσε.

Ο Khubchandani θα διδάξει μόνο δύο μαθήματα σε διάστημα δύο εξαμήνων: Το «Queer Ethnography» το φθινόπωρο και «RuPaulitics: Drag, Race, and Desire» το εαρινό εξάμηνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χάρβαρντ.

Η τελευταία κατηγορία προφανώς θα επικεντρωθεί στη διάσημη εκπομπή «RuPaul's Drag Race» η οποία έχει αγκαλιαστεί α πό το κοινό εδώ και πολλά χρόνια.