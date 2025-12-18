Ποινή φυλάκισης στον πρώην διευθυντή του Χάρβαρντ που πουλούσε ανθρώπινα μέλη σαν «μπιχλιμπίδια»

Σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών καταδικάστηκε ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ στη Βοστώνη, για την κλοπή και πώληση ανθρώπινων μελών, τα οποία αντιμετώπιζε «σαν να ήταν μπιχλιμπίδια».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Σέντρικ Λοτζ βρισκόταν στο επίκεντρο ενός μακάβριου κυκλώματος, μέσω του οποίου αποστέλλονταν εγκέφαλοι, δέρμα, χέρια και πρόσωπα σε αγοραστές στην Πενσιλβάνια και σε άλλες περιοχές, αφού οι σοροί που είχαν δωριστεί στο Χάρβαρντ δεν χρειάζονταν πλέον για ερευνητικούς σκοπούς.

Η σύζυγός του, Ντενίζ Λοτζ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης λίγο μεγαλύτερη του ενός έτους, καθώς τον συνέδραμε στις παράνομες πράξεις. Το ζευγάρι εμφανίστηκε την Τρίτη ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Γουίλιαμσπορτ της Πενσιλβάνια, αναφέρει το CNN.

Βιβλιοδεσία από ανθρώπινο δέρμα

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, ο Σέντρικ Λοτζ προμήθευσε δέρμα σε αγοραστή προκειμένου να κατεργαστεί σε δέρμα (leather) και να χρησιμοποιηθεί για τη βιβλιοδεσία ενός βιβλίου, μια «βαθιά σοκαριστική πραγματικότητα», όπως ανέφερε σε δικαστικό έγγραφο η βοηθός ομοσπονδιακού εισαγγελέα, Άλισαν Μάρτιν.

«Σε άλλη περίπτωση, ο Σέντρικ και η Ντενίζ Λοτζ πούλησαν το πρόσωπο ενός άνδρα — ίσως για να τοποθετηθεί σε κάποιο ράφι, ίσως για κάτι ακόμη πιο ανατριχιαστικό», σημείωσε η ίδια.

Η Μάρτιν τόνισε ότι ο 58χρονος Λοτζ, από το Γκόφσταουν του Νιου Χάμσαϊρ, αντιμετώπισε τα μέλη «αγαπημένων ανθρώπων σαν να ήταν μπιχλιμπίδια προς πώληση με σκοπό το κέρδος», αποκομίζοντας χιλιάδες δολάρια την περίοδο από το 2018 έως τον Μάρτιο του 2020.

Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης ενός δωρισμένου σώματος για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, το Χάρβαρντ συνήθως επιστρέφει τη σορό στην οικογένεια ή προχωρά σε αποτέφρωση. Ο Λοτζ παραδέχθηκε ότι αφαιρούσε μέλη των σωμάτων πριν από την αποτέφρωση.

Κι άλλα άτομα στο κύκλωμα

Ο Λοτζ, ο οποίος εργαζόταν ως διαχειριστής νεκροτομείου επί 28 χρόνια, εξέφρασε τη μεταμέλειά του ενώπιον του δικαστηρίου. Ο συνήγορός του, Πάτρικ Κέισι, χαρακτήρισε τις πράξεις του «κατάφωρα επιλήψιμες».

«Ο κ. Λοτζ αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς του και τη ζημιά που προκάλεσαν οι πράξεις του τόσο στους νεκρούς, των οποίων τα σώματα υποβάθμισε με κυνικό τρόπο, όσο και στις οικογένειές τους που πενθούν», ανέφερε ο Κέισι σε δικαστικό έγγραφο.

Το Χάρβαρντ ανέστειλε το πρόγραμμα δωρεάς σωμάτων για διάστημα πέντε μηνών το 2023, όταν απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τουλάχιστον έξι ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενος σε αποτεφρωτήριο στο Αρκάνσας, έχουν δηλώσει ένοχοι στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα παράνομης διακίνησης ανθρώπινων μελών.