Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει το Χάρβαρντ - Κατηγορείται πως δεν προστατεύει Εβραίους φοιτητές

Σε νέα φάση έντασης περνά η σύγκρουση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε μήνυση, κατηγορώντας το κορυφαίο ίδρυμα ότι δεν προστατεύει Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να «παγώσει» ή ακόμη και να ανακτήσει δισεκατομμύρια δολάρια από ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Βαριές κατηγορίες για «αδιαφορία»

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης, το πανεπιστήμιο φέρεται να επιδεικνύει «εσκεμμένη αδιαφορία» απέναντι σε περιστατικά εχθρικότητας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η διοίκηση και το προσωπικό «έκλεισαν τα μάτια» σε φαινόμενα αντισημιτισμού, στέλνοντας, κατά την κυβέρνηση, μήνυμα αποκλεισμού προς την εβραϊκή και ισραηλινή κοινότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται λόγος για άνιση μεταχείριση και περιορισμό της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Στο στόχαστρο και οι διαδηλώσεις

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί επίσης το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ότι επέτρεψε:

Καταλήψεις βιβλιοθηκών από αντι-ισραηλινούς διαδηλωτές

Δημιουργία καταυλισμού διαμαρτυρίας που διήρκεσε 20 ημέρες

Παραβίαση των εσωτερικών κανονισμών του ιδρύματος

Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ ζητά από το δικαστήριο να αποφανθεί ότι το πανεπιστήμιο παραβίασε τη σύμβασή του με το ομοσπονδιακό κράτος.

Αν αυτό γίνει δεκτό, ανοίγει ο δρόμος για:

Διακοπή χρηματοδότησης

Επιστροφή κονδυλίων που έχουν ήδη δοθεί

Σύμφωνα με τη μήνυση, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ αναμένεται να λάβει πάνω από 2,6 δισ. δολάρια μόνο από το υπουργείο Υγείας.

Νέος γύρος αντιπαράθεσης

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από απαίτηση της κυβέρνησης για καταβολή έως και 1 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο ερευνών για τις πολιτικές του ιδρύματος.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και άλλη υπόθεση (από 13 Φεβρουαρίου), που αφορά πιθανή παραβίαση ομοσπονδιακών κανόνων στις διαδικασίες εισαγωγής φοιτητών. Η κυβέρνηση επικαλείται τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964, που απαγορεύει διακρίσεις σε προγράμματα με ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Η απάντηση του Χάρβαρντ

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντας τη μήνυση «προσχηματική ενέργεια αντιποίνων». Το πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρέμβει στη διοίκησή του και διαμηνύει πως θα υπερασπιστεί τη στάση του στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένο στην προστασία και τον σεβασμό όλων των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων και Ισραηλινών. Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε μια από τις πιο ηχηρές συγκρούσεις μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας στις ΗΠΑ.