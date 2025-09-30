Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με το Χάρβαρντ: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση»

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και από την περικοπή της χρηματοδότησης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (30/9) ότι κατέληξε σε συμφωνία με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

«Νομίζω ότι καταλήξαμε σε συμφωνία με το Χάρβαρντ σήμερα, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το καταγράψεις σωστά, Λίντα», είπε ο Τραμπ στην Υπουργό Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον κατά τη διάρκεια της υπογραφής εκτελεστικών διαταγμάτων στο Οβάλ Γραφείο.

Η ΜακΜάχον απάντησε: «Μάλιστα, κύριε».

Οι όροι της συμφωνίας δεν έγιναν αμέσως σαφείς. Ο Τραμπ είχε παροτρύνει τον ΜακΜάχον να αναγκάσει το Χάρβαρντ να πληρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση ως ποινή για το ότι φέρεται να έκανε πολύ λίγα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παραβίαση του Συντάγματος η πολιτική απέλασης των φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών

Η κίνηση του Τραμπ έρχεται λλιγο μετά την απόφαση Αμερικανού δικαστή ότι η κυβέρνηση παρεμπόδισε την ελευθερία του λόγου παραβιάζοντας το Σύνταγμα των ΗΠΑ όταν υιοθέτησε την πολιτική ανάκλησης της βίζας για ξένους φοιτητές και καθηγητές που προασπίζονται φιλοπαλαιστινιακές θέσεις και προχωρά στη σύλληψη, τη φυλάκιση ή την απέλασή τους.

Ο περιφερειακός δικαστής της Βοστόνης Ουίλιαμ Γιανγκ συντάχθηκε με τις ομάδες που εκπροσωπούσαν τα πανεπιστήμια και διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση καταπνίγει την ελευθερία του λόγου στις πανεπιστημιουπόλεις, κατά παράβαση της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος.

Η απόφαση αφορούσε μόνο το αν η κυβέρνηση είχε υιοθετήσει μια παράνομη πολιτική. Ο Γιανγκ, που είχε διοριστεί στη θέση αυτή από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, είπε ότι θα καθορίσει τι είδους επανορθωτικά μέτρα θα επιβάλει σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι δικηγόροι των εναγόντων ζητούν να απαγορεύσει στην κυβέρνηση Τραμπ να απειλεί στο μέλλον με συλλήψεις και απελάσεις.

Η προσφυγή κατά της κυβέρνησης κατατέθηκε τον Μάιο, αφού η υπηρεσία μετανάστευσης συνέλαβε τον φοιτητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια Μαχμούντ Χαλίλ, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος στόχος στην προσπάθεια του Τραμπ να απελαθούν αλλοδαποί φοιτητές με φιλοπαλαιστινιακές ή αντιισραηλινές απόψεις.

Έκτοτε, η κυβέρνηση ακύρωσε τις βίζες εκατοντάδων φοιτητών και καθηγητών και διέταξε τη σύλληψη ορισμένων, όπως της Τουρκάλας Ρουμέισα Οζτούρκ, φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Ταφτς η οποία είχε συνυπογράψει ένα άρθρο γνώμης στο οποίο επέκρινε τη στάση της σχολής της στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Σε αυτές και σε άλλες περιπτώσεις, οι δικαστές διέταξαν στη συνέχεια την αποφυλάκιση των κρατουμένων φοιτητών, κρίνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση παραβίαζε την Πρώτη Τροπολογία που εγγυάται την ελευθερία του λόγου.