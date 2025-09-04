Νέοι μπελάδες για Τραμπ: Δικαστήριο ακυρώνει το «πάγωμα» χρηματοδότησης στο Χάρβαρντ

Άσχημα μαντάτα για τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς ομοσπονδιακή δικαστής στη Βοστώνη ακύρωσε χθες Τετάρτη (3/9) την απόφαση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου να «παγώσει» χρηματοδοτήσεις ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, κρίνοντας πως το μέτρο συνιστούσε παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Η δικαστής Άλισον Μπάροους ανέφερε στην απόφασή της ότι «το δικαστήριο ακυρώνει και παραμερίζει» τις κυβερνητικές ενέργειες, οι οποίες στερούσαν από το Χάρβαρντ πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακά κονδύλια, μεταξύ αυτών χρηματοδοτήσεις για έρευνα στον τομέα της υγείας. Παράλληλα, η κυβέρνηση είχε ανακαλέσει την πιστοποίηση SEVIS, απειλώντας με αποκλεισμό ξένων φοιτητών από το πανεπιστήμιο.

Η απόφαση ήρθε μετά από προσφυγή της διοίκησης του Χάρβαρντ, που υποστήριξε ότι η ποινή ήταν αδικαιολόγητη και πλήττει την ακαδημαϊκή ελευθερία.

JUST IN: The Trump admin illegally froze more than $2 billion in federal grants to Harvard, federal judge rules https://t.co/xJGD3zM3P0 — Axios (@axios) September 3, 2025

Η αντιπαράθεση Τραμπ – Χάρβαρντ

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορήσει το πανεπιστήμιο ότι προωθεί την ιδεολογία «woke» και ότι δεν προστάτευσε επαρκώς Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολη εναντίον του πολέμου στη Γάζα.

Η κυβέρνηση επικαλέστηκε τον αντισημιτισμό για να δικαιολογήσει το «πάγωμα» της χρηματοδότησης, ωστόσο η δικαστής Μπάροους επισήμανε ότι «στην πραγματικότητα, ελάχιστη σχέση υπάρχει ανάμεσα στα πεδία έρευνας που επλήγησαν και στον αντισημιτισμό».

Φωτ.: Reuters

«Ο αντισημιτισμός, όπως και κάθε μορφή διάκρισης, είναι απαράδεκτος. Είναι σαφές ότι το Χάρβαρντ έχει έρθει αντιμέτωπο με περιστατικά τα τελευταία χρόνια και όφειλε να τα χειριστεί καλύτερα», σημείωσε. Παρά ταύτα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για να διεξαγάγει ιδεολογικά στοχευμένη επίθεση» εναντίον ενός από τα πλέον έγκριτα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.