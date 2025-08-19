Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ανακαλεί πάνω από 6.000 φοιτητικές βίζες

Περισσότερες από 6.000 διεθνείς φοιτητικές βίζες ανακάλεσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για παραβιάσεις της αμερικανικής νομοθεσίας, παράνομη παραμονή και «υποστήριξη της τρομοκρατίας», σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει την καταστολή της μετανάστευσης.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ότι έχουν ανακληθεί περισσότερες από 6.000 φοιτητικές βίζες, εκ των οποίων περίπου 4.000 αφορούσαν εγκλήματα όπως επίθεση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και διάρρηξη. Η είδηση δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το Fox News.

Από 200 έως 300 φοιτητικές βίζες ακυρώθηκαν λόγω «υποστήριξης της τρομοκρατίας», ανέφερε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν κατηγορήσει φοιτητές για υποστήριξη της τρομοκρατίας λόγω της συμμετοχής τους σε φιλοπαλαιστινιακές διαμαρτυρίες σε αρκετές υποθέσεις που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα φέτος.

Δεν έχει καταστεί σαφές εάν οι φοιτητές των οποίων οι βίζες ακυρώθηκαν λόγω φερόμενων παραβιάσεων του νόμου είχαν καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα. Το Στέιτ Ντιπάρνμεντ δήλωσε στο Fox News ότι οι φοιτητές των οποίων οι βίζες ακυρώθηκαν λόγω επίθεσης, για παράδειγμα, «αντιμετώπισαν είτε σύλληψη είτε κατηγορίες» για τις φερόμενες παραβιάσεις.

Συνεχίζεται η σύγκρουση Τραμπ με τα πανεπιστήμια

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε σύγκρουση με τα πανεπιστήμια, όπως το Χάρβαρντ και το Κολούμπια, επιδιώκοντας να αφαιρέσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, με την αιτιολογία ότι δεν καταστέλλουν τις διαμαρτυρίες που καταδικάζουν τη συμπεριφορά του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα, τις πρωτοβουλίες DEI και άλλα ζητήματα.

Υπενθυμίζουμε ότι το Κολούμπια συμφώνησε τον Ιούλιο να καταβάλει περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τις αξιώσεις των ομοσπονδιακών κυβερνητικών οργανισμών, με αντάλλαγμα την αποκατάσταση περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων σε επιχορηγήσεις για έρευνα, μελλοντική χρηματοδότηση και άλλους όρους. Συμφώνησε επίσης να αναθεωρήσει την πολιτική εισαγωγής διεθνών φοιτητών.

Η αγωγή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ που αμφισβητεί το πάγωμα της ομοσπονδιακής χρηματοδότησής του βρίσκεται σε εξέλιξη. Τον Μάιο, ένας δικαστής μπλόκαρε την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να εμποδίσει το πανεπιστήμιο να εγγράψει διεθνείς φοιτητές. Ο Τραμπ αντέδρασε με ένα προεδρικό διάταγμα που αποσκοπούσε να περιορίσει την είσοδο διεθνών φοιτητών και ακαδημαϊκών που επιθυμούσαν να σπουδάσουν ή να ερευνήσουν στο Χάρβαρντ, το οποίο επίσης μπλοκαρίστηκε. Δεκάδες άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν επίσης στοχοποιηθεί με την απειλή ερευνών ή αναστολής χρηματοδότησης.

Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τον έλεγχο των αιτήσεων για φοιτητικές βίζες, μεταξύ άλλων μέτρων που περιορίζουν τις δυνατότητες εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον Απρίλιο ότι οι αιτούντες για κατηγορίες βίζας, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων διεθνών φοιτητών, θα υποβάλλονται σε έλεγχο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για αντισημιτικό περιεχόμενο, προκαλώντας ανησυχίες μεταξύ των εμπειρογνωμόνων σε θέματα μεταναστευτικού δικαίου και ελευθερίας του λόγου ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να απορρίψει αιτήσεις με βάση πολιτικές απόψεις που δεν της αρέσουν, ιδίως σε σχέση με το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα. Τον Ιούνιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόσθεσε ότι οι αιτούντες φοιτητική βίζα πρέπει να δημοσιοποιήσουν τα προφίλ τους στα social media.

Υποψήφιοι φοιτητές από περισσότερες από δώδεκα χώρες απαγορεύτηκε να υποβάλουν αίτηση για σπουδές στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης απαγόρευσης ταξιδιών που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο.