«Εμπρός πίσω» στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίζει αν θα πει «όχι» στο γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Θέμα ωρών είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή (7/11) κεκλεισμένων των θυρών, για να εξετάσει μια προσπάθεια ανατροπής του νομικού δεδικασμένου που υπάρχει για τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών.

Φόβος έχει απλωθεί στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Αμερική, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η δικαστική εξουσία δεν έχει δείξει διαθέσεις να ανατρέψει τα δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν πολίτες που διεκδικούν να απαγορευτεί το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών, σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε βαθιά ιδεολογική και πολιτική σύγκρουση.

«Ήρθε η ώρα»

Συγκεκριμένα, σε εκκρεμότητα παραμένει η νομική ενέργεια που έκανε η Kim Davis, μία πρώην γραμματέας κομητείας από το Κεντάκι, η οποία αρνήθηκε να εκδώσει άδειες γάμου για ομόφυλα ζευγάρια, αρνούμενη ουσιαστικά να συμμορφωθεί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 2015 (υπόθεση Obergefell εναντίον Hodges). Η ιστορική αυτή απόφαση έδωσε τότε το δικαίωμα στα ομόφυλα ζευγάρια να παντρεύονται νόμιμα οπουδήποτε στις ΗΠΑ.

Η Davis, η οποία αγωνίζεται για την υπόθεσή της εδώ και χρόνια, ζήτησε άμεσα από το δικαστήριο να απορρίψει αυτήν την απόφαση. «Ήρθε η ώρα», υποστήριξε η Davis σε πρόσφατη κατάθεσή της, για μια «διόρθωση πορείας».

Πιο συντηρητικό σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα συνεδριάσει για να εξετάσει ποιες εφέσεις θα εκδικάσει τους επόμενους μήνες και ποιες θα απορρίψει. Η έφεση της Davis είναι μία από τις δεκάδες υποθέσεις που θα εξετάσουν οι δικαστές και ανακοινώσεις του δικαστηρίου αναμένονται από την Δευτέρα (10/11).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, το σημερινό Ανώτατο Δικαστήριο είναι διαφορετικό και πολύ πιο συντηρητικό από αυτό που έλαβε την απόφαση υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών το 2015. Ο δικαστής Anthony Kennedy, που συνέταξη αυτήν την απόφαση, έχει συνταξιοδοτηθεί και αντικαταστάθηκε από τον δικαστή Brett Kavanaugh με συντηρητική τοποθέτηση. Άλλα μέλη της δικαστικής έδρας έχουν επίσης πιο συντηρητικό προσανατολισμό από ό,τι παλιότερα.

Εικόνα από ένα σκοτεινό μέλλον;

Η απόφαση του 2015 προκάλεσε μια τεράστια γιορτή έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο την ημέρα που αποφασίστηκε. Εκείνο το βράδυ, ο Λευκός Οίκος φωτίστηκε με φώτα στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Πολλά ομόφυλα ζευγάρια έσπευσαν στα δικαστήρια την επόμενη μέρα για να παντρευτούν. Σχεδόν 600.000 ομόφυλα ζευγάρια έχουν παντρευτεί έκτοτε, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Williams στη Νομική Σχολή του UCLA.

Ωστόσο, συντηρητικοί κύκλοι είδαν την απόφαση ως προδοσία. Η Davis, η οποία εκείνη την εποχή ήταν γραμματέας της κομητείας Ρόουαν στο Κεντάκι, επικαλέστηκε την θρησκευτική της αντίρρηση στον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου για την απόφασή της να μην χορηγήσει άδειες γάμου σε όλα τα ζευγάρια. Μήνυσε πολλά ζευγάρια στην κομητεία και ένα δικαστήριο της επιδίκασε 100.000 δολάρια ως αποζημίωση συν πολύ περισσότερα σε δικαστικά έξοδα. Αφού ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο διαπίστωσε ότι είχε παραβιάσει δικαστική εντολή για την έκδοση αδειών, η Davis φυλακίστηκε επίσης για αρκετές ημέρες.

Σήμερα όμως, ίσως το πιο σημαντικό ερώτημα, όπως σημειώνει το CNN, είναι εάν η νομική ενέργεια της Davis αποτελεί ένα πρώτο βήμα σε μια μεγαλύτερη εκστρατεία κατά της απόφασης για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που αναπτύσσεται σταδιακά, αντίστοιχου συντηρητικού κινήματος με αυτό κατά των αμβλώσεων.

Άλλωστε, τα πολιτισμικά και πολιτικά δεδομένα σε σχέση με μια δεκαετία πριν, είναι πολύ διαφορετικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το συντηρητικό μπλοκ να κερδίζει έδαφος και στο επίπεδο των δικαστικών αποφάσεων.