Ο βασιλιάς Κάρολος σπάει το πρωτόκολλο: Παρών σε εκδήλωση για τους ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνους του στρατού

Ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται να κάνει τα αποκαλυπτήρια μνημείου για το ΛΟΑΤΚΙ+ στρατιωτικό προσωπικό στην πρώτη επίσημη εκδήλωση για την υποστήριξη της LGBT+ κοινότητας.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι ήταν παράνομο να είσαι ομοφυλόφιλος στον βρετανικό στρατό και όσοι ήταν ομοφυλόφιλοι - ή θεωρούνταν ότι ήταν - αντιμετώπιζαν απόλυση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φυλάκιση.

Σύμφωνα με το BBC, το μνημείο, με την ονομασία «Open Letter», είναι αφιερωμένο στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που υπηρετούν σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και σε όσους υπηρέτησαν στο παρελθόν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.



Μέλη της ομάδας βετεράνων που ονομάζεται Rank Outsiders λένε ότι το μνημείο σηματοδοτεί ένα τέλος στις δεκαετίες προσπαθειών για να τερματιστούν οι απάνθρωπες πρακτικές και να αποζημιωθούν οι θιγόμενοι.

Το χάλκινο γλυπτό, που σχεδιάστηκε από την καλλιτεχνική κολεκτίβα Abraxas Academy με έδρα το Νόρφολκ, θα αποκαλυφθεί στο National Memorial Arboretum στο Στάφορντσαιρ, τον εθνικό χώρο μνήμης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μοιάζει με ένα τσαλακωμένο κομμάτι χαρτί που περιλαμβάνει λέξεις από προσωπικές επιστολές που χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία για να ενοχοποιήσουν ανθρώπους. Στην κορυφή διακρίνεται η φράση «a battle for love» (μια μάχη για την αγάπη), ενώ πιο κάτω ξεχωρίζουν λέξεις όπως «peace» (ειρήνη), «pride» (υπερηφάνεια) και «belong» (ανήκω).

Η ιστορία της Pádraigín Ní Rághillíg

Το μνημείο των βετεράνων ΛΟΑΤΚΙ+ είναι μία από τις 49 συστάσεις της Έκθεσης Etherton, μιας ανεξάρτητης έκθεσης που ανατέθηκε από την κυβέρνηση και εξέτασε τη μεταχείριση των βετεράνων που υπηρέτησαν υπό την απαγόρευση.



Ο συντάκτης της έκθεσης, ο αείμνηστος Λόρδος Etherton, δήλωσε ότι η έκθεση παρέχει «σοκαριστικές» αποδείξεις για την ομοφοβική κουλτούρα, τον εκφοβισμό και τις σεξουαλικές επιθέσεις που υπέστησαν όσοι διώχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της Pádraigín Ní Rághillíg.

Η 69χρονη Rághillíg δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ήταν λεσβία όταν εντάχθηκε στη Βασιλική Αεροπορία Γυναικών το 1976, αλλά άρχισε να κατανοεί τη σεξουαλικότητά της όταν ανέπτυξε αισθήματα για μια φίλη της. Μετά το διαζύγιο με τον σύζυγό της, τοποθετήθηκε στη RAF Γιβραλτάρ, όπου εργάστηκε ως τηλεγραφίστρια, μια δουλειά που την έφερε σε επαφή με τον κώδικα Μορς και της έδωσε υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Ωστόσο, όταν ένας συνάδελφός της την είδε να φιλάει μια γυναίκα από το Βασιλικό Ναυτικό των Γυναικών (WRN), αυτό σήμανε το τέλος μιας σχεδόν δεκαετούς θητείας. Η ίδια περιέγραψε ότι υποβλήθηκε σε ενοχλητικές ανακρίσεις, κατά τις οποίες της έκαναν προσωπικές ερωτήσεις για τη σεξουαλική της ζωή, αποκαλύφθηκε στους φίλους και την οικογένειά της και της είπαν ψέματα σε μια προσπάθεια να την κάνουν να αποκαλύψει τα ονόματα άλλων ομοφυλόφιλων μελών του προσωπικού.

BBC News

Ενώ περίμενε την επαναπατρισμό της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κ. Rághillíg λέει ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από έναν άνδρα συνάδελφο σε μια προσπάθεια να την κάνει να αλλάξει σεξουαλικό προσανατολισμό. «Μου άγγιζε τα στήθη και προσπαθούσε να βάλει το χέρι του μέσα στο παντελόνι μου. «Θα σε «διορθώσω»», μου είπε».

«Προφανώς υπήρχε κάποιο είδος στοιχήματος, μερικοί από τους άντρες στοιχημάτιζαν για το ποιος θα μπορούσε να «με διορθώσει», κάτι που ήταν τρομακτικό».

Παρόμοιες αναφορές από δεκάδες άλλους βετεράνους που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση μετά την αποκάλυψη της σεξουαλικότητάς τους είναι καλά τεκμηριωμένες στην Έκθεση Etherton.

Η Nina Bilbey, επικεφαλής σχεδιασμού του μνημείου, δήλωσε στο BBC ότι ήταν «ταπεινωτικό» να συμμετέχει σε ένα τόσο συγκινητικό έργο. «Περίμεναν τόσο καιρό για κάποια αναγνώριση, δεν θέλαμε να τους απογοητεύσουμε», ανέφερε.



Για την κ. Rághillíg, το μνημείο σηματοδοτεί το «κλείσιμο» της υπόθεσης για τη μεταχείριση που υπέστη εξαιτίας της απαγόρευσης και θα συμβάλει επίσης στο να μην ξεχαστεί η απαγόρευση και οι επιπτώσεις της από τις μελλοντικές γενιές. «Σε 20 ή 30 χρόνια, κανένας από εμάς δεν θα είναι πια ζωντανός, αλλά το μνημείο θα είναι εκεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό», είπε.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι «λυπάται βαθιά» για τη μεταχείριση των ατόμων που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση και ότι αυτό που βίωσαν «δεν αντανακλά τις σημερινές αξίες ή την κουλτούρα της ένταξης των Ενόπλων Δυνάμεών μας».

