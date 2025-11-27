Το στέμμα της Μις Αγγλία για πρώτη φορά σε ανοιχτά ομοφυλόφιλη - Ήταν θύμα bullying στο σχολείο

Μια κοπέλα που υπήρξε θύμα εκφοβισμού στο σχολείο επειδή ήταν ομοφυλόφιλη, πήρε το στέμμα της Μις Αγγλία και έγινε η πρώτη ανοικτά λεσβία που κατακτά τον τίτλο της ομορφότερης γυναίκας στη χώρα.



Η Grace Richardson είπε ότι υπέφερε συνεχώς από πειράγματα λόγω της σεξουαλικότητάς της όσο πήγαινε σχολείο στο Leicestershire.



Η φοιτήτρια μουσικού θεάτρου από το Λέστερ είπε ότι ήταν περήφανη που αγνόησε την τοξικότητα και κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο, στη δεύτερη συμμετοχή της στον συγκεκριμένο διαγωνισμό ομορφιάς και να γίνει η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη Μις Αγγλία.



Η Richardson, η οποία θα εκπροσωπήσει την Αγγλία στον διαγωνισμό Μις Κόσμος 2026, δήλωσε ότι είχε υπάρξει θύμα «φρικτού» εκφοβισμού όσο ήταν στο σχολείο, όπως αναφέρει το BBC.



Όπως είπε: «Ήμουν 15 χρονών όταν αποκάλυψα την ταυτότητά μου. Ήταν αμέσως μετά τον Covid και οι συμμαθητές μου στο σχολείο δεν ήταν και πολύ καλοί μαζί μου, κάτι που σίγουρα επηρέασε κάπως την ψυχική μου υγεία».



«Με πείραζαν για αμέτρητα πράγματα, για το ότι είμαι πολύ αδύνατη, για το ότι ήμουν πολύ κοντή και μετά για το ότι έγινα πολύ ψηλή. Είναι σχεδόν σαν όλα όσα έκανα να ήταν λάθος».



«Είναι ωραίο λοιπόν που μπορώ να σηκωθώ τώρα και να πω, "κοίτα τι έχω κάνει". Αγνόησα όλα τα αρνητικά που μου είπαν και στην πραγματικότητα συνέχισα για να πετύχω τα όνειρά μου».



Η 20χρονη ήταν μία από τις 12 κοπέλες που προκρίθηκαν στον τελικό γύρο του διαγωνισμού, έχοντας κερδίσει την κατηγορία «ταλέντο».



Ήταν έτοιμη να δείξει τις ικανότητές της στο μπαλέτο, αλλά έσπασε το πόδι της την εβδομάδα μετά την είσοδό της στον διαγωνισμό, και έτσι χρησιμοποίησε ένα άλλο από τα ταλέντα της -στο μουσικό θέατρο- για να εντυπωσιάσει τους κριτές.