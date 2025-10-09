Τα παιδιά θα μπορούν να επιλέγουν το φύλο τους σε οποιαδήποτε ηλικία - Η αμφιλεγόμενη πρόταση της ΕΕ

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα «Στρατηγική Ισότητας ΛΟΑΤΚΙ+ 2026-2030» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς μεταξύ των αλλαγών που προωθούνται είναι η άρση του ηλικιακού ορίου που έχει θεσπιστεί για την απόφαση επιλογής φύλου.

Οι προτάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στη νέα «Στρατηγική Ισότητας ΛΟΑΤΚΙ+ 2026-2030» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν κατηγορηθεί επίσης για «φίμωση των γυναικών».

Τα κράτη μέλη της ΕΕ που αμφισβητούν την ιδεολογία των φύλων θα μπορούσαν να τιμωρηθούν, με τις χώρες «που κάνουν διακρίσεις» και δεν συμμορφώνονται με τις «αξίες» να δέχονται αποκλεισμό της χρηματοδότησης.



Το έγγραφο, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, δηλώνει ότι θα «υποστηρίξει την ανάπτυξη νομικών διαδικασιών αναγνώρισης φύλου που βασίζονται στην αυτοδιάθεση και δεν υπόκεινται σε ηλικιακούς περιορισμούς», αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail.

Τονίζεται επίσης ότι «οι απαιτήσεις για τη νομική αναγνώριση φύλου ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών».

«Ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει μοντέλα αυτοδιάθεσης, άλλα επιβάλλουν ιατρικές διαδικασίες, τις οποίες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κρίνει ότι ενδέχεται να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα».



«Η Επιτροπή θα διευκολύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών για την υποστήριξη της ανάπτυξης νομικών διαδικασιών αναγνώρισης φύλου που βασίζονται στην αυτοδιάθεση και δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ηλικίας».



Η ψυχοθεραπεία για παιδιά που υποφέρουν από προβλήματα φύλου θα μπορούσε επίσης να απαγορευτεί.



«Καταστροφικές συνέπειες»

Οι προτάσεις της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΕ, οι οποίες δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις, επικρίνουν χώρες, οι οποίες απαιτούν την έγκριση γιατρού προτού μπορέσει κάποιος να αυτοπροσδιοριστεί ως άτομο του αντίθετου φύλου.

Η νέα στρατηγική έχει χαρακτηριστεί «ανατριχιαστική» από τους ακτιβιστές για τα σεξουαλικά δικαιώματα.



Η Maya Forstater, διευθύνουσα σύμβουλος της «Sex Matters», δήλωσε στην Telegraph: «Αυτή η ανατριχιαστική στρατηγική σε ολόκληρη την ΕΕ προωθεί τον νόμιμο αυτοπροσδιορισμό φύλου για παιδιά κάθε ηλικίας και την απαγόρευση της ψυχοθεραπείας για ευάλωτα παιδιά».

«Οι ακτιβιστές για τα φύλα έχουν εδραιώσει την ιδεολογία τους στους ευρωπαϊκούς θεσμούς με καταστροφικές συνέπειες για τις γυναίκες και τα κορίτσια, τα ευάλωτα παιδιά και τους ομοφυλόφιλους και λεσβίες».

Από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, μόνο 9 χώρες επιτρέπουν επί του παρόντος τον αυτοπροσδιορισμό, ενώ 12 επιβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις για την επιβεβαίωση της αλλαγής φύλου.

Στην Ελλάδα, αν πρόκειται για ανήλικο άνω των 17 ετών, απαιτείται συναίνεση των γονέων, ενώ για τις ηλικίες 15-17 χρειάζεται η συναίνεση των γονέων και επιπλέον θετική γνωμάτευση διεπιστημονικής επιτροπής ειδικών (παιδοψυχίατρος, ψυχίατρος, ενδοκρινολόγος, παιδοχειρουργός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, παιδίατρος).