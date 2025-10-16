ΗΠΑ: Άλλο ένα πανεπιστήμιο «γυρίζει την πλάτη» στο μνημόνιο της κυβέρνησης Τραμπ

Την «πλάτη» γύρισε το Πανεπιστήμιο Μπράουν στο μνημόνιο της κυβέρνησης Τραμπ, καθιστώντας το φημισμένο πανεπιστήμιο το δεύτερο που αρνείται την προσφορά που εστάλη από την κυβέρνηση και περιγράφει λεπτομερείς πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν αν θέλουν να διατηρηθεί η χρηματοδότηση.

Η πρόεδρος του πανεπιστημίου, Κριστίνα Πάξον, αρνήθηκε να υπογράψει αυτό τον κυβερνητικό «οδηγό» και μάλιστα σε σχετική επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας, Λίντα Μακμάον, δηλώνει ότι η αποδοχή των όρων του μνημονίου «θα περιόριζε την ακαδημαϊκή ελευθερία και θα υπονόμευε την αυτονομία του Μπράουν», ενώ θα εναντιωνόταν πλήρως στην συμφωνία που υπέγραψε τον Ιούλιο το Μπράουν με την κυβέρνηση.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να εξαλείψει αυτό που χαρακτηρίζει εξτρεμιστική αριστερή σκέψη από τα αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία έχει κατηγορήσει ότι υποθάλπουν αντιαμερικανικά και αντισημιτικά κινήματα.

Τι είναι το μνημόνιο που προωθεί η κυβέρνηση

Με το μνημόνιο, που τιτλοφορείται «Μια Συμφωνία για Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Ανώτερη Εκπαίδευση», η κυβέρνηση ζητάει από εννέα ελίτ πανεπιστήμια να θέσουν ανώτατο όριο 15% στον αριθμό των διεθνών προπτυχιακών φοιτητών τους, να απαγορεύσουν τις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και την εισαγωγή φοιτητών βάσει φυλής ή φύλου και να προσδιορίζουν τα φύλα με βάση τη βιολογία. Την περασμένη εβδομάδα το MIT έγινε το πρώτο από τα εν λόγω εννέα ελίτ πανεπιστήμια που αρνήθηκαν να υπογράψουν τη συμφωνία.

Τα πανεπιστήμια, που υιοθετούν «πρότυπα και αξίες» πέραν αυτών που εκτίθενται στο μνημόνιο, δεν θα λαμβάνουν ομοσπονδιακές επιδοτήσεις, αναφέρεται στη «συμφωνία», ενώ εκείνα που συμμορφώνονται θα ανταμείβονται. Η κυβέρνηση έχει ακυρώσει ομοσπονδιακά συμβόλαια αξίας εκατομμυρίων δολαρίων με πολλά πανεπιστήμια ως μέσο πίεσης για να αλλάξουν τις πολιτικές τους σε ό,τι αφορά την εισαγωγή φοιτητών και την πρόσληψη εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων θεμάτων. Δικαστήρια έχουν διατάξει να αποκατασταθούν πολλές από τις περικοπές ομοσπονδιακών κονδυλίων.

Η συμφωνία του Ιουλίου

Το Μπράουν, το οποίο βρίσκεται στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, υπέγραψε τον Ιούλιο συμφωνία με την κυβέρνηση, αποδεχόμενο να καταβάλει 50 εκατομμύρια σε διάστημα δεκαετίας για να υποστηρίξει την απασχόληση στην πολιτεία του. Σε αντάλλαγμα, η κυβέρνηση αποκατέστησε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση του πανεπιστημίου για την ιατρική και τις επιστήμες της υγείας.

Η Πάξον, στη χθεσινή επιστολή της, τονίζει ότι η συμφωνία που υπέγραψε τον Ιούλιο το Μπράουν «αναφέρει ρητά ότι η κυβέρνηση δεν έχει την εξουσία να υπαγορεύει το πρόγραμμα σπουδών μας ή το περιεχόμενο του ακαδημαϊκού λόγου - μια αρχή η οποία δεν αντανακλάται στη Συμφωνία» που το πανεπιστήμιο καλείται τώρα να υπογράψει.

Επιμένει ο Τραμπ

Η Λιζ Χιούστον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή της ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι προσηλωμένος στην αποκατάσταση της ακαδημαϊκής αριστείας και της κοινής λογικής στους θεσμούς μας της ανώτερης εκπαίδευσης. Όποιο πανεπιστήμιο συμμετάσχει σ' αυτή την ιστορική προσπάθεια θα βοηθήσει στη θετική διαμόρφωση του μέλλοντος της Αμερικής».

Το σαββατοκύριακο, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την καταστολή των πανεπιστημίων τα οποία «συνεχίζουν να κάνουν παρανόμως διακρίσεις με βάση τη φυλή ή το φύλο» και ότι καλεί όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα «να υπογράψουν με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση μια Συμφωνία που κοιτάζει μπροστά ώστε να βοηθήσουν να έρθει ο Χρυσός Αιώνας της Ακαδημαϊκής Αριστείας στην Ανώτερη Εκπαίδευση». Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι δεν έχει προτείνει τη συμφωνία αυτή σε άλλα πανεπιστήμια, πέραν των εν λόγω εννέα επιλέκτων.