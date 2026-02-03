Στην Ουάσιγκτον ο Νίκος Δένδιας – Συναντήσεις για άμυνα, ασφάλεια και εξοπλιστικά

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται από χθες Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος σήμερα Τρίτη θα συναντηθεί με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και στη συνέχεια με τον υφυπουργό Πολέμου αρμόδιο για θέματα αμυντικής πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι.

Στη συνάντηση θα τεθούν:

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ Ο στρατηγικός διάλογος στον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας Οι προκλήσεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή (Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, Βόρεια Αφρική) Η συνεργασία σε θέματα αμυντικής καινοτομίας, εξοπλιστικών προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Χθες, ο υπουργός συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά την άφιξή του την Δευτέρα το απόγευμα, ο κ. Δένδιας είχε σειρά πολιτικών επαφών, μεταξύ των οποίων και με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Chicago Council on Global Affairs, Λέσλι Βιντζαμούρι, όπου συζητήθηκαν θέματα ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Επιπλέον, πραγματοποίησε συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).