Κυρανάκης: «Μετά από δεκαετίες η Ελλάδα εισέρχεται στη βιομηχανία επισκευής και παραγωγής τρένων»

Μια νέα σελίδα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας άνοιξε σήμερα στην Ελευσίνα, με την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της ONEX και της κορεατικής Sung Shin Rolling Stock Technology Ltd.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία του «Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού» στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, με επένδυση τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, δημιουργία 100 νέων θέσεων εργασίας, εισαγωγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στην τρενοεπισκευή και στρατηγική σιδηροδρομική σύνδεση με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία κυβερνητικών στελεχών και της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναδεικνύοντας τον διεθνή και γεωστρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης.

Φώτο: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

«Πραγματικά πολύ σημαντική ημέρα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο»

Ως «πραγματικά πολύ σημαντική ημέρα» χαρακτήρισε τη σημερινή εξέλιξη ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας για ουσιαστική αλλαγή μοντέλου σε έναν τομέα που, όπως είπε, τα τελευταία χρόνια «πλήγωσε βαθιά την ελληνική κοινωνία» και χρειάζεται ανάταξη και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Όπως τόνισε, η σημερινή συμφωνία εντάσσεται σε μια αλυσίδα θετικών εξελίξεων, με αιχμή τη συμφωνία με τη Ferrovie dello Stato, η οποία, έπειτα από 20 χρόνια, φέρνει νέα τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι την περασμένη εβδομάδα έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο δοκιμαστικό τρένο, ενώ ακολούθησαν επαφές με Βουλγαρία και Ρουμανία για την προώθηση του κάθετου σιδηροδρομικού άξονα ευρωπαϊκής σημασίας.

Επιστροφή της Ελλάδας στην τρενοεπισκευή

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται, όπως επισήμανε, κάτι περισσότερο από μια απλή επένδυση. «Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον τομέα της τρενοεπισκευής και της συμπαραγωγής τροχαίου υλικού», ανέφερε, αποδίδοντας καθοριστικό ρόλο στη συνεργασία της ONEX με τη νοτιοκορεατική SSRST.

Πρόκειται για επένδυση που μεταφέρει τεχνογνωσία στη χώρα, δημιουργεί ελληνικές θέσεις εργασίας και επαναφέρει σε λειτουργία εγκαταστάσεις που παρέμεναν ανενεργές για περισσότερα από 30 χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «ένα απλό “γιατί όχι;” γίνεται σήμερα πράξη», δίνοντας τη δυνατότητα ανακαίνισης και αξιόπιστης επαναλειτουργίας ενός γερασμένου στόλου, προς όφελος επιβατών και εμπορευματικών μεταφορών.

Γεωστρατηγική διάσταση και αμερικανική τεχνολογία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σιδηροδρομική σύνδεση των Ναυπηγείων Ελευσίνας με το Θριάσιο Πεδίο, μια παρέμβαση με αναπτυξιακό και γεωστρατηγικό αποτύπωμα, όπως έχει επισημάνει και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο κ. Κυρανάκης ευχαρίστησε δημόσια τους εργαζόμενους των ναυπηγείων, σημειώνοντας πως «η ανάπτυξη δεν χτίζεται με λόγια, αλλά με μέταλλο, βάρδιες και ιδρώτα», ενώ συνέδεσε τη σημερινή επένδυση με τη διεθνή τάση επιστροφής της παραγωγής εντός των κρατών.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά την πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποκαλύπτοντας ότι το επόμενο διάστημα ο ελληνικός σιδηρόδρομος θα αποκτήσει νέο σύστημα αμερικανικής τεχνολογίας, ικανό να εντοπίζει τη γεωγραφική θέση των συρμών με ακρίβεια λίγων εκατοστών.

«Μαζί με τη σημερινή επένδυση, ενισχύεται έμπρακτα η εμπιστοσύνη των πολιτών στον σιδηρόδρομο», κατέληξε, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη με ουσιαστικά αποτελέσματα μέσα από τη στενή συνεργασία κράτους και επενδυτών.