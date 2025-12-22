Υπεγράφη η παραγγελία για 23 νέα τρένα – Ιστορική επένδυση 308 εκατ. ευρώ στον ελληνικό σιδηρόδρομο

Το ελληνικό δημόσιο και η Hellenic Train προχωρούν στην υλοποίηση της μεγαλύτερης ιδιωτικής επένδυσης στις χερσαίες μεταφορές της χώρας, με την παραγγελία 23 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων και συνολικές επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, με επιπλέον νέους κανόνες και αυστηρότερες ρήτρες.

Πιο συγκεκριμένα, η αναθεωρημένη σύμβαση μεταξύ ελληνικού δημοσίου και Hellenic Train προβλέπει:

308 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 23 νέων τρένων τύπου Coradia Stream της Alstom.

112 εκατ. ευρώ για νέα αμαξοστάσια, αναβαθμίσεις και ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης.

Αυστηρότερες ρήτρες υπέρ του δημοσίου για καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις ή αθέτηση συντήρησης.

Διπλασιασμό αποζημιώσεων επιβατών σε περίπτωση σοβαρών συμβάντων.

Υποχρεωτική εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας και παρακολούθηση δρομολογίων μέσω νέου συστήματος γεωεντοπισμού, αντικαθιστώντας το σημερινό έγχαρτο σύστημα.

Για πρώτη φορά εισάγεται ρήτρα καταγγελίας της σύμβασης, εάν τα νέα τρένα δεν βρίσκονται στην Ελλάδα έως το 2027, εξασφαλίζοντας την εκτέλεση των δεσμεύσεων.

Η επένδυση είχε ανακοινωθεί στις 12 Μαΐου 2025, παρουσία των πρωθυπουργών Ελλάδας και Ιταλίας, Κυριάκου Μητσοτάκη και Τζόρτζια Μελόνι, με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ferrovie dello Stato, μητρικής εταιρείας της Hellenic Train.



Σήμερα, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, υπογράφεται η επίσημη παραγγελία των τρένων με αυστηρό χρονοδιάγραμμα παράδοσης έως το 2027, εξασφαλίζοντας ότι η δέσμευση της Ιταλικής πλευράς μετατρέπεται σε πραγματική επένδυση.

Τα νέα τρένα

Οι 23 νέοι ηλεκτροκίνητοι συρμοί διαθέτουν:

Χαμηλό δάπεδο για επιβίβαση χωρίς σκαλιά και αυξημένη χωρητικότητα (335 θέσεις υπεραστικού και 362 προαστιακού).

Χώρους για ποδήλατα, καρότσια και μεγάλες αποσκευές, ενισχυμένη ηχομόνωση και προσαρμοζόμενο LED φωτισμό.

Πλήρη ενσωμάτωση ευρωπαϊκών συστημάτων ETCS για έλεγχο ταχύτητας και TCMS για διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

Μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα, με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης.

Τοποθέτηση 12 συρμών στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη και 11 στις προαστιακές γραμμές Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Κόστος

Το κόστος των 308 εκατ. ευρώ καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Hellenic Train, ενώ η αναθεωρημένη σύμβαση προβλέπει επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση του υπάρχοντος στόλου των τρένων και 35 εκατ. ευρώ για υποδομές και ψηφιακά συστήματα.

Τα έργα υποδομής στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, που ολοκληρώνονται το 2026, περιλαμβάνουν:

Διπλή γραμμή με πλήρη σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα ETCS.

Ανακαίνιση τμημάτων Δομοκού και Αχαρνών – Οινόης.

Χρόνος διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλονίκη κάτω από 3,5 ώρες.

Παράλληλα, έως το 2027 προβλέπεται:

Υπογειοποίηση των Σεπολίων στην Αθήνα.

Ανανέωση γραμμών Λάρισας – Βόλου και Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας.

Επέκταση προαστιακών γραμμών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Προχωρούν έργα προς Πελοπόννησο και νέα σιδηροδρομική σύνδεση με Βουλγαρία–Ρουμανία.

Στη συμφωνία περιλαμβάνονται νέοι σταθμοί και ανακαίνιση παλαιών σταθμών. Ειδικότερα:

Ανακαίνιση σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης έως φθινόπωρο 2026.

Τέσσερις νέοι σταθμοί στην Πελοπόννησο.

35 σταθμοί σε όλη τη χώρα θα αναβαθμιστούν με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Ρήτρες, ποινές και διαφάνεια

Η νέα σύμβαση εισάγει αυστηρότερες κυρώσεις για καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις και μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, με δικαίωμα καταγγελίας σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων. Οι αποζημιώσεις επιβατών διπλασιάζονται και η παρακολούθηση των δρομολογίων γίνεται ψηφιακά μέσω συστήματος γεωεντοπισμού.



«Η υπογραφή της συμφωνίας για 23 νέα τρένα αποτελεί σημαντικό βήμα για έναν σύγχρονο, ασφαλή και ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, που θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.



Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε: «Η σημερινή υπογραφή γυρίζει σελίδα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση χερσαίων μεταφορών στην ιστορία της χώρας, με 308 εκατ. ευρώ για νέα τρένα και αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2027».