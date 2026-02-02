Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο – «Το 2026 θα κινηθούμε πιο γρήγορα»

Στον καθοριστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος με αφορμή την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων της ΕΤΕπ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ΕΤΕπ έχει διαθέσει διαχρονικά πάνω από 16 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στη χώρα, με τα 3,5 δισ. ευρώ του 2025 να αποτελούν ιστορικό υψηλό. Όπως τόνισε, η σχέση Ελλάδας–ΕΤΕπ δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση, αλλά συνιστά στρατηγική συνεργασία που εξελίσσεται παράλληλα με τη χώρα.

«Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο. Η Ευρώπη αναζητά ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία. Εκεί ακριβώς συναντώνται οι πορείες μας με την ΕΤΕπ», σημείωσε, προαναγγέλλοντας ότι «το 2026 θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα, με πιο στρατηγικές επενδύσεις».

Ο υπουργός στάθηκε στη συμβολή της ΕΤΕπ στη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας, στην ενίσχυση των υποδομών και στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, τονίζοντας ότι το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο το ύψος των χρηματοδοτήσεων, αλλά ο αναπτυξιακός και κοινωνικός τους αντίκτυπος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε εμβληματικά έργα, όπως οι ενεργειακές διασυνδέσεις στη Μεσόγειο, η επένδυση για την παραγωγή γαλλίου στη Βοιωτία – η πρώτη στην Ευρώπη – αλλά και στη διεύρυνση της δραστηριότητας της ΕΤΕπ στον τομέα της άμυνας, με την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας τεχνικής βοήθειας να αναμένεται εντός του επόμενου μήνα.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε τον ρόλο της ΕΤΕπ στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως η στεγαστική κρίση, χαρακτηρίζοντας τη στήριξη της προσιτής κατοικίας κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στο 2026, έκανε λόγο για ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και γεωοικονομικής αβεβαιότητας, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της χώρας πρέπει να βασίζεται στην προβλεψιμότητα, στις επενδύσεις και στις μεταρρυθμίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τις επενδύσεις «λέξη-κλειδί» για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι το ποσοστό τους στο ΑΕΠ έχει αυξηθεί από το 11% το 2019 στο 17%, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση, ιδιαίτερα των διασυνοριακών ιδιωτικών επενδύσεων.