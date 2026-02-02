Δημοσκόπηση ALCO: Στις 13 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Ποια η γνώμη για κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού

Στις 13 μονάδες φτάνει η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 23,5% στην πρόθεση ψήφου, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση καταγράφει 10,5%. Ακολουθούν:

Ελληνική Λύση: 9,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%

ΚΚΕ: 7,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%

Φωνή Λογικής: 2,8%

ΜέΡΑ25: 2,6%

ΝΙΚΗ: 2,2%

Κίνημα Αλλαγής: 1,8%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Το 18,4% δηλώνει «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ», ενώ 8,8% επιλέγει άλλο κόμμα.

Δημοσκόπηση Alco

Διχασμός για τα νέα κόμματα

Όσον αφορά τη στήριξη νέου πολιτικού σχηματισμού:

31% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να υποστηρίξει ένα καινούριο κόμμα

16% λέει «λίγο πιθανό»

23% θεωρεί «αρκετά πιθανό»

18% απαντά «πολύ πιθανό»

Δημοσκόπηση Alco

Σχετικά με την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα:

17% βλέπει θετικά

33% αρνητικά

48% αδιάφορα

Δημοσκόπηση Alco

Για την Μαρία Καρυστιανού:

40% αδιάφοροι

26% θετικά

29% αρνητικά

Δημοσκόπηση Alco

Παράλληλα, το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει την «ίδια καλή» γνώμη για την Καρυστιανού μετά την ανακοίνωση, ενώ 27% την βλέπει χειρότερη, 9% καλύτερη και 9% ίδια κακή.

Δημοσκόπηση Alco

Διαμαρτυρία ή σταθερότητα

Το 58% των ερωτηθέντων προγραμματίζει να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές για να εκφράσει διαμαρτυρία, ενώ 37% θα επιλέξει με γνώμονα την κυβερνητική σταθερότητα.

Δημοσκόπηση Alco

Το 76% θεωρεί ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης δεν ταυτίζονται με εκείνες της κοινωνίας, ενώ 16% διαφωνεί.

Δημοσκόπηση Alco

Στο θέμα των αγροτών, 71% εκτιμά ότι η κυβέρνηση έχασε, ενώ 13% πιστεύει ότι κέρδισε.