Δημοσκόπηση ALCO: Στις 13 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Ποια η γνώμη για κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού
Αίσθηση έχει προκαλέσει πως το 58% των ερωτηθέντων προγραμματίζει να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές για να εκφράσει διαμαρτυρία, ενώ 37% θα επιλέξει με γνώμονα την κυβερνητική σταθερότητα.
Στις 13 μονάδες φτάνει η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.
Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 23,5% στην πρόθεση ψήφου, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση καταγράφει 10,5%. Ακολουθούν:
- Ελληνική Λύση: 9,4%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%
- ΚΚΕ: 7,1%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%
- Φωνή Λογικής: 2,8%
- ΜέΡΑ25: 2,6%
- ΝΙΚΗ: 2,2%
- Κίνημα Αλλαγής: 1,8%
- Νέα Αριστερά: 1,3%
Το 18,4% δηλώνει «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ», ενώ 8,8% επιλέγει άλλο κόμμα.
Διχασμός για τα νέα κόμματα
Όσον αφορά τη στήριξη νέου πολιτικού σχηματισμού:
- 31% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να υποστηρίξει ένα καινούριο κόμμα
- 16% λέει «λίγο πιθανό»
- 23% θεωρεί «αρκετά πιθανό»
- 18% απαντά «πολύ πιθανό»
Σχετικά με την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα:
- 17% βλέπει θετικά
- 33% αρνητικά
- 48% αδιάφορα
Για την Μαρία Καρυστιανού:
- 40% αδιάφοροι
- 26% θετικά
- 29% αρνητικά
Παράλληλα, το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει την «ίδια καλή» γνώμη για την Καρυστιανού μετά την ανακοίνωση, ενώ 27% την βλέπει χειρότερη, 9% καλύτερη και 9% ίδια κακή.
Διαμαρτυρία ή σταθερότητα
Το 58% των ερωτηθέντων προγραμματίζει να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές για να εκφράσει διαμαρτυρία, ενώ 37% θα επιλέξει με γνώμονα την κυβερνητική σταθερότητα.
Το 76% θεωρεί ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης δεν ταυτίζονται με εκείνες της κοινωνίας, ενώ 16% διαφωνεί.
Στο θέμα των αγροτών, 71% εκτιμά ότι η κυβέρνηση έχασε, ενώ 13% πιστεύει ότι κέρδισε.