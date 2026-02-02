Πολιτική Δημοσκοπήσεις Alco Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) ΠΑΣΟΚ Αλέξης Τσίπρας Μαρία Καρυστιανού

Δημοσκόπηση ALCO: Στις 13 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Ποια η γνώμη για κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού

Αίσθηση έχει προκαλέσει πως το 58% των ερωτηθέντων προγραμματίζει να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές για να εκφράσει διαμαρτυρία, ενώ 37% θα επιλέξει με γνώμονα την κυβερνητική σταθερότητα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στις 13 μονάδες φτάνει η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 23,5% στην πρόθεση ψήφου, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση καταγράφει 10,5%. Ακολουθούν:

  • Ελληνική Λύση: 9,4%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%
  • ΚΚΕ: 7,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%
  • Φωνή Λογικής: 2,8%
  • ΜέΡΑ25: 2,6%
  • ΝΙΚΗ: 2,2%
  • Κίνημα Αλλαγής: 1,8%
  • Νέα Αριστερά: 1,3%

Το 18,4% δηλώνει «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ», ενώ 8,8% επιλέγει άλλο κόμμα.

Διχασμός για τα νέα κόμματα

Όσον αφορά τη στήριξη νέου πολιτικού σχηματισμού:

  • 31% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να υποστηρίξει ένα καινούριο κόμμα
  • 16% λέει «λίγο πιθανό»
  • 23% θεωρεί «αρκετά πιθανό»
  • 18% απαντά «πολύ πιθανό»
Σχετικά με την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα:

  • 17% βλέπει θετικά
  • 33% αρνητικά
  • 48% αδιάφορα
Για την Μαρία Καρυστιανού:

  • 40% αδιάφοροι
  • 26% θετικά
  • 29% αρνητικά
Παράλληλα, το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει την «ίδια καλή» γνώμη για την Καρυστιανού μετά την ανακοίνωση, ενώ 27% την βλέπει χειρότερη, 9% καλύτερη και 9% ίδια κακή.

Διαμαρτυρία ή σταθερότητα

Το 58% των ερωτηθέντων προγραμματίζει να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές για να εκφράσει διαμαρτυρία, ενώ 37% θα επιλέξει με γνώμονα την κυβερνητική σταθερότητα.

Το 76% θεωρεί ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης δεν ταυτίζονται με εκείνες της κοινωνίας, ενώ 16% διαφωνεί.

Στο θέμα των αγροτών, 71% εκτιμά ότι η κυβέρνηση έχασε, ενώ 13% πιστεύει ότι κέρδισε.

