MRB: Προβάδισμα 16 μονάδων για ΝΔ, δεύτερο κόμμα η Ζωή, «ισοπαλία» ΠΑΣΟΚ με Ελληνική Λύση

Στις 16 μονάδες καταγράφεται το προβάδισμα της ΝΔ, στη δημοσκόπηση της MRB. Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου «σκαρφαλώνει» ξανά στη δεύτερη θέση μετά από καιρό, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τρίτη θέση όπου... ισοβαθμεί με την Ελληνική Λύση!

Η πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης δείχνει τα εξής:

ΝΔ 22,3%

Πλεύση Ελευθερίας 10,1%

ΠΑΣΟΚ 9,7%

Ελληνική Λύση 9,7%

ΚΚΕ 6%

ΣΥΡΙΖΑ 3,5%

Φωνή Λογικής 2,6%

Νίκη 2,2%

ΜέΡΑ25 2%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%

Νέα Αριστερά 1%

Άλλο κόμμα 5,7%

Δεν αποφάσισα/δεν απαντώ 18,5%

5,1% Λευκό, άκυρο, αποχή

Σημειώνεται ότι το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει υψηλό.

Όσον αφορά την αναγωγή στο σύνολο τα ποσοστά είναι τα εξής:



ΝΔ 29,2%

Πλεύση Ελευθερίας 13,2%

ΠΑΣΟΚ 12,7%

Ελληνική Λύση 12,7%

ΚΚΕ 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

Φωνή Λογικής 3,4%

Νίκη 2,9%

ΜέΡΑ25 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%

Νέα Αριστερά 1,3%

Άλλο κόμμα 7,4%

Μητσοτάκης καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει στην πρώτη θέση με «απόσταση» από τη δεύτερη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συγκκεκριμένα:



Κυριάκος Μητσοτάκης 23,2%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 10,7%

Κυριάκος Βελόπουλος 7,7%

Νίκος Ανδρουλάκης 4,4%

Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%

Δημήτρης Νατσιός 1,8%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 1,8%

Γιάνης Βαρουφάκης 1,4%

Στέφανος Κασσελάκης 1,4%

Όσον αφορά το θέμα των αμβλώσεων και την επίμαχη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, μόλις το 19,6% συμφωνεί με την θέση της. Περίπου 7 στους 10, δηλαδή 69,3%, διαφωνούν με τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 32,4% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 58% ότι δεν θα το ψήφιζε.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 20,4% απαντά θετικά ενώ το 74,7% λέει ότι δεν θα το ψήφιζε.