MRB: Προβάδισμα 16 μονάδων για ΝΔ, δεύτερο κόμμα η Ζωή, «ισοπαλία» ΠΑΣΟΚ με Ελληνική Λύση
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων, με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.
Στις 16 μονάδες καταγράφεται το προβάδισμα της ΝΔ, στη δημοσκόπηση της MRB. Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου «σκαρφαλώνει» ξανά στη δεύτερη θέση μετά από καιρό, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τρίτη θέση όπου... ισοβαθμεί με την Ελληνική Λύση!
Η πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης δείχνει τα εξής:
ΝΔ 22,3%
Πλεύση Ελευθερίας 10,1%
ΠΑΣΟΚ 9,7%
Ελληνική Λύση 9,7%
ΚΚΕ 6%
ΣΥΡΙΖΑ 3,5%
Φωνή Λογικής 2,6%
Νίκη 2,2%
ΜέΡΑ25 2%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%
Νέα Αριστερά 1%
Άλλο κόμμα 5,7%
Δεν αποφάσισα/δεν απαντώ 18,5%
5,1% Λευκό, άκυρο, αποχή
Σημειώνεται ότι το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει υψηλό.
Όσον αφορά την αναγωγή στο σύνολο τα ποσοστά είναι τα εξής:
ΝΔ 29,2%
Πλεύση Ελευθερίας 13,2%
ΠΑΣΟΚ 12,7%
Ελληνική Λύση 12,7%
ΚΚΕ 7,9%
ΣΥΡΙΖΑ 4,6%
Φωνή Λογικής 3,4%
Νίκη 2,9%
ΜέΡΑ25 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%
Νέα Αριστερά 1,3%
Άλλο κόμμα 7,4%
Μητσοτάκης καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει στην πρώτη θέση με «απόσταση» από τη δεύτερη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συγκκεκριμένα:
Κυριάκος Μητσοτάκης 23,2%
Ζωή Κωνσταντοπούλου 10,7%
Κυριάκος Βελόπουλος 7,7%
Νίκος Ανδρουλάκης 4,4%
Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%
Δημήτρης Νατσιός 1,8%
Αφροδίτη Λατινοπούλου 1,8%
Γιάνης Βαρουφάκης 1,4%
Στέφανος Κασσελάκης 1,4%
Όσον αφορά το θέμα των αμβλώσεων και την επίμαχη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, μόλις το 19,6% συμφωνεί με την θέση της. Περίπου 7 στους 10, δηλαδή 69,3%, διαφωνούν με τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού.
Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 32,4% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 58% ότι δεν θα το ψήφιζε.
Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 20,4% απαντά θετικά ενώ το 74,7% λέει ότι δεν θα το ψήφιζε.