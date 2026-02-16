Δημοσκόπηση GPO: Στις 14 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - «Φρένο» στα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού

Σταθερό προβάδισμα 14 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida.gr. Η Πλεύση Ελευθερίας αναδεικνύεται τρίτη δύναμη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στην έκτη θέση. Παράλληλα, παρατηρείται κάμψη στη δυναμική νέων σχηματισμών από Τσίπρα και Καρυστιανού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμένει κυρίαρχος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λαμβάνει ποσοστό 24,9%, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 10,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 9,2% και οριακό προβάδισμα από την Ελληνική Λύση, που συνεχίζει να διατηρείται ψηλά με ποσοστό 9%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6%, ενώ τα ποσοστά των αναποφάσιστων με 16% και του «άλλου» κόμματος με 7,1% συμπληρώνουν το ρευστό πολιτικό τοπίο της τρέχουσας περιόδου.

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα η ΝΔ συγκεντρώνει 30,1%, με τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ με 13,2%, να διαμορφώνεται στο 16,9%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,1% και την ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,9%. Στην πέμπτη θέση είναι το ΚΚΕ με 9,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έκτο κόμμα με 5,6%.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα κόμματα που βρίσκονται κάτω του ορίου εισόδου στη Βουλή (3%). Το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής 2,3%, η Νίκη με 2,2%, η Νέα Αριστερά με 2,2% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%. Το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 8,6%.

«Φρενάρουν» Τσίπρας και Καρυστιανού

«Κόπωση» παρατηρείται στο σκέλος των υπό ίδρυση κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού. Η πιθανότητα ψήφου σ’ ένα νέο κόμμα του κ. Τσίπρα καταγράφεται ως πολύ και αρκετά ισχυρή με 17,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την κ. Καρυστιανού ανιχνεύεται στο 19,2%, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η συνολική δυνητική ψήφος για τον κ. Σαμαρά αποτυπώνεται στο 5,8%. Η GPO επισημαίνει ότι τα παραπάνω ποσοστά δεν αποτελούν πρόθεση ψήφου αλλά περιγραφή των δυνητικών εκλογικών ορίων εντός των οποίων μπορούν να κινηθούν οι νέοι σχηματισμοί όταν ανακοινωθούν.

Αμετακίνητος ο Μητσοτάκης

Σταθερά πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 31,2%, και σε μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Η δυναμική του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαιώνεται και από την θετική αποτίμηση των ερωτηθέντων για τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το 43,9% των συμμετεχόντων στην έρευνα την αξιολόγησε θετικά, έναντι 49,2% που θεωρεί ότι το αποτέλεσμα που παρήγαγε ήταν μάλλον αρνητικό.

Θετικοί οι πολίτες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Στην υπόθεση της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο πρωθυπουργός επιχείρησε να εξειδικεύσει κάποιες από τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να πάρει το επόμενο διάστημα, με τις περισσότερες εξ αυτών να βρίσκουν σε αυτή την πρώτη φάση θετική απήχηση στην πλειοψηφία των πολιτών. Συγκεκριμένα, θετικά αντιμετωπίζονται οι προτάσεις για τροποποίηση του άρθρου 86 σε ποσοστό 71,4%, η δυνατότητα των ανωτάτων δικαστηρίων να αποφασίζουν για την ηγεσία τους με 69,1%, η καθιέρωση μίας και μόνης εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ με 64,6%, όπως επίσης και η καθολική αξιολόγηση στο Δημόσιο με 62,4%.