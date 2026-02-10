Δημοσκόπηση Interview: «Χάνουν» έδαφος Τσίπρας, Καρυστιανού - Τι απαντούν για Παύλο Ντε Γκρες

Πρώτο κόμμα παραμένει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, με τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να αγγίζει τις 17,9 μονάδες.

Την ίδια ώρα, η έρευνα καταγράφει για πρώτη φορά τις απόψεις των πολιτών για ενδεχόμενα νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, καθώς και τη στάση τους απέναντι στον Παύλο Ντε Γκρες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, αν οι εκλογές διεξάγονταν αύριο, στη Βουλή θα έμπαιναν εννέα κόμματα:

Νέα Δημοκρατία: 31,9%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

ΜέΡΑ25: 3,8%

Φωνή Λογικής: 3,5%

Kίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Εκτός Βουλής εμφανίζονται η Νίκη και η Νέα Αριστερά με 1,4%, ενώ το ποσοστό για άλλο κόμμα ανέρχεται στο 14,9%.

Political

Αρνητική στάση για Τσίπρα, Καρυστιανού και Ντε Γκρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις για τον Παύλο Ντε Γκρες. Το 63% των ερωτηθέντων δηλώνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά απέναντι σε ενδεχόμενη πολιτική του εμπλοκή, ενώ θετικά ή μάλλον θετικά απαντά το 23%. Το 14% δηλώνει «δεν ξέρω / δεν απαντώ».

Political

Όσον αφορά την πιθανότητα στήριξης νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, το 11,8% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε πολύ πιθανόν και το 9% αρκετά πιθανόν, ενώ το 65,8% απαντά πως δεν θα το ψήφιζε καθόλου.

Ακόμη χαμηλότερη καταγράφεται η πρόθεση ψήφου για ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς το 76,3% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε καθόλου, με μόλις 9,9% να απαντά πως θα ήταν πολύ πιθανό να το στηρίξει.