Δημοσκοπικά κοινά, διαφορετικά ρίσκα - Η ατζέντα που δοκιμάζει Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού

Η επιστροφή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη δημοσκοπική θέση έχει ομοιότητες αλλά και βασικές διαφορές με την πρώτη φορά που η Πλεύση Ελευθερίας εκτόπισε το ΠΑΣΟΚ.

Τότε ήταν τα ογκώδη συλλαλητήρια που είχαν γίνει σε όλη την χώρα για την τραγωδία στα Τέμπη. Ήταν η περίοδος που η Μαρία Καρυστιανού και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν πολύ κοντά, τώρα όμως επέλεξαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς πολιτικούς δρόμους. Περίπου ένα χρόνο μετά η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ τους είναι εντελώς διαφορετική.

Από τα Τέμπη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι «δεξαμενές» ψηφοφόρων

Η απ’ ευθείας μετάδοση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε την ευκαιρία στη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανεβάσει εκ νέου τα δημοσκοπικά της ποσοστά. Την ίδια ώρα όμως η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωνε την πρόθεση της να δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα μπαίνοντας αυτομάτως στις μετρήσεις.

Το κυοφορούμενο κόμμα της πρώην προέδρου του Συλλόγου των Τεμπών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μετρήσεις, δείχνει να κερδίζει ψηφοφόρους κυρίως από τα κόμματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κυριάκου Βελόπουλου. Η δημοσκόπηση του Ιανουαρίου για την Opinion Poll και το Action24 έδειξε πως το 40,7% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίζονται θετικοί στο να ψηφίσουν το κόμμα Καρυστιανού και το 41% εκείνων που στηρίζουν την Ελληνική Λύση. Άλλωστε τα συγκεκριμένα κόμματα έχουν ταυτόσημες απόψεις για την τραγωδία στα Τέμπη και την θεωρία με το ξυλόλιο.

Πόσο μπορεί να «απειλήσει» τον Μητσοτάκη η Καρυστιανού;

Ωστόσο μόνο η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να μπορεί να στριμώξει εκλογικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν εμφανίζεται πουθενά στο συγκεκριμένο ερώτημα. Οι «γαλάζιοι» ψηφοφόροι πιο εύκολα θα ψήφιζαν την μάνα – πολιτικό που έχασε το παιδί της σε μία τραγωδία, παρά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον Αλέξη Τσίπρα.

Το 18,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ δεν αποκλείει να ψηφίσει την Μαρία Καρυστιανού, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο ΠΑΣΟΚ. Στον αντίποδα η Ζωή Κωνσταντοπούλου παίρνει δημοσκοπικούς πόντους από τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Μια δεξαμενή η οποία όμως μεταβάλλεται συχνά ανάλογα με τις αλλαγές που υπάρχουν στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς.

Κοινό πρόβλημα η... ατζέντα

Η μονοθεματική ατζέντα είναι ένα από τα θέματα που δέχθηκε κριτική η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλούσε ουσιαστικά μόνο για την τραγωδία στα Τέμπη ακόμα και όταν στην βουλή το θέμα που συζητούσαν δεν είχε καμία σχέση. Ωστόσο κατάφερε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να αλλάξει για λίγο την προσωπική της ατζέντα γεγονός που την βοήθησε δημοσκοπικά αλλά μέχρι πότε.

Το ζήτημα ισχύει και για την Μαρία Καρυστιανού από την στιγμή που αποφάσισε να μπει στον πολιτικό στίβο. Η μοναδική φορά που τοποθετήθηκε για ένα ζήτημα εκτός Τεμπών, ήταν για το θέμα των αμβλώσεων με την άποψη της να προκαλεί κύμα αντιδράσεων ακόμα και στους υποστηρικτές της. Παρά το γεγονός ότι 7 στους 10 δηλώνουν σύμφωνα με την MRB δεν συμμερίζονται την συγκεκριμένη θέση, εντούτοις στην ίδια μέτρηση οι πολίτες σε ποσοστό 41,7% κρίνουν θετικές τις ενέργειες Καρυστιανού.

Επί του παρόντος δείχνει να αποφεύγει τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις προκειμένου να μην υποπέσει σε νέο λάθος, ενώ τα πολιτικά κόμματα που μέχρι στιγμής την στήριζαν τώρα την περιμένουν στην γωνία, εκτός από την Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία είναι ιδιαιτέρως προσεχτική απέναντι από την στιγμή που η Μαρία Καρυστιανού αποφάσισε να δημιουργήσει κόμμα.