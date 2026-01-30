Το μήνυμα Τσίπρα στην κοινωνία των πολιτών και όχι στα κόμματα

Κάπως αιφνιδιάστηκα με αυτή την ανακοίνωση του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για την ομάδα εργασίας που υποτίθεται ότι αφορά τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων.

Είναι όμως έτσι; Όπως μου μετέφερε ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου η ανακοίνωση περιείχε τρία βασικά στοιχεία:



Α. Αποτελεί ιδεολογικό περίγραμμα ως βάση μιας συζήτησης και διαλόγου. Δεν αποτελεί την ταυτότητα ενός κόμματος.



Β. Απευθύνεται στην κοινωνία και στους πολίτες και όχι στα κόμματα. Αυτό διαφαίνεται και από το πλαίσιο που τίθεται αλλά και από τις προσωπικότητες που αναλαμβάνουν και μετέχουν στην συλλογική πολιτική σκέψη.



Γ. Ο ίδιος επαναλαμβάνει ουσιαστικά αυτό που τονίζει σε όλες τις ομιλίες του. Δηλαδή την έννοια της συλλογικής δράσης και όχι την οργανωτική περιχαράκωση εντός κομματικών πλαισίων.



Είναι δεδομένο, λοιπόν, πως λαμβάνει αποστάσεις από τα κόμματα του χώρου της κεντροαριστεράς και αριστεράς, επιμένοντας στην αυτόνομη δράση των πολιτών με συγκεκριμένες ιδεολογικές αρχές.