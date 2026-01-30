Ο Αλέξης Τσίπρας στήνει ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων - Τα ονόματα

Αιφνιδιαστικά το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε τη σύσταση ομάδας επιστημόνων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη διαμόρφωση κειμένου Θέσεων για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ομάδα θα εργαστεί πάνω σε ένα κείμενο που θα απευθύνεται σε τρία ιδεολογικά ρεύματα: τη Σοσιαλδημοκρατία, την Πολιτική Οικολογία και τη Ριζοσπαστική Δημοκρατική Αριστερά, επιδιώκοντας τον εμπλουτισμό του θεωρητικού προβληματισμού και την ανάπτυξη κοινής πολιτικής προβληματικής.

Όπως τονίζεται, «κεντρική επιδίωξη είναι η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων», που θα συνιστά πειστική εναλλακτική απέναντι στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού.

Η ομάδα, που αποτελείται από 13 μέλη, θα καταλήξει σε ένα κείμενο πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, το οποίο –σύμφωνα με το Ινστιτούτο– «θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία», συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά συνεκτικού πολιτικού στίγματος με προοπτική.

Ουσιαστικά, η πρωτοβουλία αυτή ανοίγει τον δρόμο για ένα κοινό κείμενο θέσεων πάνω στο οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί μια ευρύτερη πολιτική συμμαχία στον προοδευτικό χώρο.

Τα άτομα που θα απαρτίζουν την ομάδα

Συντονιστής της Ομάδας

Γιώργος Σιακαντάρης δρ. κοινωνιολογίας Συγγραφέας

Μέλη

Νίκος Αλατάς Διεθνολόγος Πολιτικός Επιστήμονας

Πολυμέρης Βόγλης Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας

Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΝΑΤ

Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας.

Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ

Νίκος Ράπτης, Επιχειρηματίας, εκπαιδευτικός

Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

Άρης Στυλιανού Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ

Βασίλης Τσαουσίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ

Θόδωρος Τσέκος, Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Λάμπρος Φλιτούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων