Τσίπρας: Όχι βιασύνη και αιφνιδιασμοί - Ο σχεδιασμός και η νευρικότητα στην κεντροαριστερά

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εκτίμησαν πως ο Αλέξης Τσίπρας, τράβηξε χειρόφρενο. Και, ίσως, να μην είχαν λάθος. Αν και όταν ρωτήσει κάποιος τους στενούς του συνεργάτες, η απάντηση που θα λάβουν είναι μονολεκτική «υπομονή».



Το μόνο σίγουρο είναι πως ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τα Γιάννενα. Η ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί. Και διόλου απίθανο να αλλάξει και ο τόπος την τελευταία στιγμή. Αλλά προσώρας η επόμενη στάση δείχνει Γιάννενα.



Το ζητούμενο για όσους γνωρίζουν καλά το κλίμα της Αμαλίας- έδρα του Αλέξη Τσίπρα-δεν είναι η αλλαγή της απόφασης αλλά η ολοκλήρωση των «κυβερνητικών προτάσεων» που σχεδιάζει. Ο πρώην πρωθυπουργός, λένε οι συνεργάτες του, επιθυμεί να επικοινωνήσει με τους πολίτες μέσω συγκεκριμένων και αναλυτικών προτάσεων που θα οδηγούν σε λύσεις και όχι γενικά και αόριστα μια νέα πολιτική πρόταση που απλώς θα είναι καταγγελτική. Σε αυτό, συντείνει και η πρόθεση του για την ενίσχυση του διαλόγου εντός του κόλπου της κεντροαριστεράς.

Μαρτύριο της σταγόνας





Αντικειμενικά, όπως θεωρούν και οι πολιτικοί αναλυτές και ο χρόνος και η μορφή που θα λάβουν οι τελικές αποφάσεις θα προκαλέσουν μια σοβαρή κινητικότητα σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Για πολλούς οι αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα θεωρούνται βαρόμετρο των όποιων ευρύτερων ανακατατάξεων. Συγκεκριμένα η απόφαση της Νέας Αριστεράς να μεταθέσει τις όποιες αποφάσεις για το μέλλον σε αυτό ακριβώς εδράζεται. Όπως και εντός του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν πως μια πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα θα αλλάξει ριζικά και την ανθρωπογεωγραφία των στελεχών αλλά και θα αποδυναμώσει ποσοστιαία το κόμμα. Πολλοί πιστεύουν, επίσης, πως θα προκαλέσει μια ένταση και εντός του ΠΑΣΟΚ.



Η κίνηση του, όποτε και αυτή ανακοινωθεί, θεωρείται πως θα δημιουργήσει ένα νέο σκηνικό στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Καθώς η παρουσία του θα αποτελεί ένα «νέο συνομιλητή» στις ηγεσίες των κομμάτων. Και επομένως, όπως πιστεύουν και ευρύτεροι πολιτικοί κύκλοι «ένα νέο ισχυρό παίχτη». Με ότι αυτό συνεπάγεται στο κλίμα μέχρι τις εκλογές αλλά και στην δυναμική που θα αναπτύξουν τα κόμματα.