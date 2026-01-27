Τα «κοντομάνικα» του Τσίπρα, η Καρυστιανού και το σχέδιο της μεγάλης διαμάχης

Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί πιστά τη στρατηγική που έχει χαράξει εδώ και καιρό. Όταν, πολλοί, αμφισβητούσαν ακόμη και την τελική του απόφαση ο flash.gr αποκάλυπτε το χρονικό σημείο της τελικής του ανακοίνωσης που δεν είναι άλλο από το καλοκαίρι. Δηλαδή με τα «κοντομάνικα».



Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται διατεθειμένος να συγκρουστεί προσωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια κόντρα από το παρελθόν που θα τον αναδείξει και ως το «αντίπαλο δέος» αλλά και ως ηγέτη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Μια αναμέτρηση από το παρελθόν με νέα χαρακτηριστικά και ύστερα από οκτώ χρόνια διακυβερνήσεως της ΝΔ.



Η επιλογή του χρόνου δεν είναι τυχαία. Η επόμενη ΔΕΘ θα αποτελέσει τη έναρξη μιας μεγάλης πολιτικής σύγκρουσης με αποκορύφωμα την Κυριακή της εθνικής κάλπης, δηλαδή μερικούς μήνες αργότερα. Στην προεκλογική Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει τη δική του κυβερνητική πρόταση με το σύνολο των προσωπικοτήτων που θα αποτελούν τον κορμό της πολιτικής του κίνησης.

Διαχωριστικές γραμμές σε όλα με την Καρυστιανού





Σε αυτή την περίοδο και προϊόντος του χρόνου θα είναι απολύτως διακριτική η διαφοροποίηση με άλλους πολιτικούς χώρους και κινήσεις. Για τον πρώην πρωθυπουργό η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού δεν αποτελεί «κίνδυνο». «Τους χωρίζει μεγάλη απόσταση και ιδεολογική αλλά και σε μεγάλα εθνικά θέματα» σημείωνε στενός του συνεργάτης. Το θρυλούμενο «αντισυστημικό» πνεύμα είναι κενό ουσίας αν δεν συνοδεύεται από φερέγγυες προτάσεις που θα μπορούσαν να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη με τους πολίτες.



«Το παρελθόν για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η αφετηρία. Η δική του εκδοχή αλλά κυρίως η αρχή της εκ νέου επικοινωνίας με τους πολίτες. Σημασία πλέον έχει η επόμενη ημέρα» τονίζουν δηκτικά οι συνεργάτες του, θέλοντας να φωτογραφίσουν και την αλλαγή πού θα υπάρξει στις πολιτικές, πλέον, εκδηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού.



Την ίδια στιγμή, λένε, πώς παρακολουθεί τις εξελίξεις και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ ενόψει του συνεδρίου του αλλά και όλα όσα συμβαίνουν στην αριστερά. «Συνομιλεί με παράγοντες από όλα τα κόμματα». Κάτι που θα ενταθεί ακόμη περισσότερο μέχρι το καλοκαίρι…