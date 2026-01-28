Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί Τσίπρα σε ενότητα…

Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση βρίσκεται, ίσως για πρώτη φορά, στην αναζήτηση της προεκλογικής μάχης και ενδεχομένως, της επιβίωσης της. «Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι», χαρακτήριζε υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ , το κλίμα που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Αριστερά. Χωρίς, όμως, συγκεκριμένη πρόταση εκτός της «διεξόδου» σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, που μπορεί να μην είναι αδιάφορο πολιτικά αλλά μένει στα έδρανα της βουλής.

Το εντυπωσιακό στην κινητικότητα που παρατηρείται είναι πως το σύνολο των κομμάτων του συγκεκριμένου χώρου, διαλαλούν την αναγκαιότητα της ενότητας «για να πέσει ο Μητσοτάκης» αλλά με το βλέμμα στραμμένο στον Αλέξη Τσίπρα.

«Η Κουμουνδούρου κινείται σχεδόν μονοθεματικά», όπως παρατηρούσε υπουργός της κυβέρνησης. Όλοι σε κάθε τοποθέτηση τους, καλούν τον πρώην πρωθυπουργό να ανοίξει τη συζήτηση και να συμμετέχει ενεργά στην «ενότητα». Γνωρίζουν και αυτό βρίσκεται, πάντα στο επίκεντρο των αναλύσεων τους και σε σχέση με τις δημοσκοπικές καταγραφές, πως όλα εξαρτώνται από τη θρυλούμενη κίνηση του.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πήραν βαθιά ανάσα, συνειδητοποιώντας πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την άνοιξη, την τυπική του αναφορά. Δεν θα προβεί εντός του διμήνου σε οποιοδήποτε διάγγελμα. Πολλοί θεώρησαν πως κερδίζεται ένας σημαντικός πολιτικός χρόνος, δίνοντας την ευκαιρία και να επιμείνουν στον πολιτικό σχεδιασμό περί «ενότητας» αλλά και για να πέσουν οι εσωκομματικοί τόνοι. Γνωρίζουν, επίσης, πως η πλειοψηφία των πολιτών που παρακολουθεί τις ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού, είτε είναι νυν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είτε έχουν αποχωρήσει είτε είναι ψηφοφόροι.

«Ψάχνουν» τον Τσίπρα

Πολλοί εκ των βουλευτών του κόμματος δεν κρύβουν τη διάθεση τους να επικοινωνήσουν με τον Αλέξη Τσίπρα αναμένοντας την τελική ανακοίνωση του. «Είναι μονόδρομος για το κόμμα, η ενότητα των προοδευτική δυνάμεων και η συμμετοχή του Τσίπρα», σημείωνε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το επόμενο εξάμηνο είναι καθοριστικό για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν, μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας καθυστερήσει την ανακοίνωση του, και εξαγγείλει την πολιτική του κίνηση το φθινόπωρο, τότε ο πολιτικός χρόνος που θα απομένει μέχρι τις εκλογές, θα είναι αμείλικτος…