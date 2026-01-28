Κουτσούμπας: «Διαχειριστής ισορροπιών ο Τσίπρας, σκοταδιστικές αντιλήψεις από Καρυστιανού»

Ευθεία «πυρά» προς τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη Μαρία Καρυστιανού εκτόξευσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στην εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ που επισήμως ξεκινά αύριο Πέμπτη τις εργασίες του.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ τόνισε πως στόχος του συστήματος είναι να πετύχει την «ισορροπία» ώστε να πηγαίνει η δυσαρέσκεια από τον έναν στον άλλον διαχειριστή και η αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται να μένει άθικτη.

«Αυτό το στόχο υπηρετεί και το εν αναμονή κόμμα Τσίπρα. Γι’ αυτό και απολαμβάνει τη στήριξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών και εκδοτικών συμφερόντων, που παζαρεύουν βέβαια και την θέση τους. Το αν θα το πετύχουν και σε τι βαθμό θα φανεί, καθώς στη σοσιαλδημοκρατία τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα» είπε χαρακτηριστικά.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 22ο ΣΥΝΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΚΕ -ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Γ.Γ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ (ΦΩΤΟ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Σε ανάλογο ύφος ήταν η τοποθέτηση του και για τη Μαρία Καρυστιανού κάνοντας λόγο για «ρεσιτάλ συγκάλυψης των ευθυνών από την κυβέρνηση» αλλά και προσπάθεια αποπροσανατολισμού από άλλα κόμματα και παράγοντες που βρήκαν ευκαιρία για πολιτική, μικροκομματική και προσωπική εκμετάλλευση.

«Γι’ αυτό μονοπρόσωπα κόμματα, όπως της κ. Καρυστιανού, εμφανίζονται με τα γνωστά παλιά και χιλιοειπωμένα “περί κάθαρσης, νομιμότητας και κράτους δικαίου της ΕΕ” - πέρα από τις σκοταδιστικές αντιλήψεις που κουβαλούν - λες και δεν είναι αυτή η ΕΕ που με την πολιτική της οδήγησε στο έγκλημα» είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και πρόσθεσε:

«Το ίδιο και με άλλα μονοπρόσωπα κόμματα, όπως η Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος, που με τα διάφορα σόου στη βουλή μια χαρά παίζουν το παιχνίδι της βολικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον Μητσοτάκη».

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 22ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ INTIME NEWS / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μόνο σε χάσιμο πολύτιμου χρόνου για τον ελληνικό λαό οδηγούν οι βαθιά λαθεμένες και εξίσου αποπροσανατολιστικές προτάσεις κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης περί δήθεν “προοδευτικών” μετώπων, “δημοκρατικών”, “κεντροαριστερών” συμμαχιών, προκειμένου -λένε στην ουσία- να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Μητσοτάκη που θα κάνει όμως τα ίδια και χειρότερα με τον Μητσοτάκη, με βάση τα ανακοινωμένα ήδη προγράμματά τους, αφού τα βασικά βάθρα της αντιλαϊκής πολιτικής παραμένουν πάλι άθικτα.

Το «αδυσώπητο κυνήγι του κέρδους» και οι εργατικές τραγωδίες

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε με σκληρή γλώσσα στην τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» με τις πέντε νεκρές εργάτριες. «Η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο», τόνισε, συνδέοντας τα εγκλήματα αυτά με την εντατικοποίηση της δουλειάς και το 13ωρο. Χαρακτήρισε τους αναπτυξιακούς νόμους ως «νόμους που σκοτώνουν» και κάλεσε σε οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, ως το μοναδικό τείχος προστασίας απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

«Πολεμική προετοιμασία»

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ προειδοποίησε για στροφή των «καπιταλιστικών κρατών» προς την «πολεμική οικονομία». Σχολίασε δηκτικά τις εξελίξεις στη Γροιλανδία και το παζάρι ΗΠΑ-Δανίας, χρησιμοποιώντας το ως παράδειγμα για το πόσο «φούμαρα» είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

«Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εμπλέκεται σε ένα επικίνδυνο «μακελειό» για τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Κάλεσε τον λαό να μην διαλέξει «στρατόπεδο ληστών» και να παλέψει για την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Κλείνοντας, ο ΓΓ του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι το 22ο Συνέδριο θωρακίζει το κόμμα για το στρατηγικό του καθήκον: την ηγεσία της πάλης για το σοσιαλισμό. «Το σύστημα δεν είναι ανίκητο», διαμήνυσε, τονίζοντας ότι οι αντιθέσεις του καπιταλισμού μπορούν να οδηγήσουν σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης. Κάλεσε κάθε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως καταγωγής ή προσανατολισμού, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για την τελική απελευθέρωση από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του λαού.