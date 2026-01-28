Ανδρουλάκης: Επικίνδυνες οι δηλώσεις Λαζαρίδη για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου

Πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε από βήματος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοινώνοντας μάλιστα πως το ΠΑΣΟΚ υποβάλλει αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια για τα ζητήματα Κράτους Δικαίου και Θεσμών.



Με αφορμή την έντονη αντιπαράθεση που είχαν νωρίτερα Μακάριος Λαζαρίδης και Παύλος Χρηστίδης για τα Ίμια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να αποδοκιμάσουν τις «επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα» δηλώσεις του γαλάζιου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, κάνοντας λόγο για «οίστρο τοξικότητας και λαϊκισμού» ο οποίος ωστόσο θα έπρεπε να έχει όριο τα εθνικά μας συμφέροντα.



«Θράσος! Ξέφυγε από κάθε όριο σεβασμού του Αιγαίου! Ντροπή! Δεν υπάρχει κανένα γκριζάρισμα στο Αιγαίο, αποδέχθηκε και αναπαρήγαγε την προπαγάνδα της Τουρκίας», επέμεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνη που κατάφερε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, «όταν εσείς κάνατε κουμπαριές με τον Ερντογάν», όπως είπε.



Ζητώντας το λόγο προκειμένου να απαντήσει στις βολές, ο Μακάριος Λαζαρίδης επέμεινε πως η κυβέρνηση Σημίτη αποδείχθηκε «τραγική», «μοιραία» και «άβουλη» και «έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να θέσει θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, να αμφισβητήσει νησιά και βραχονησίδες και να κάνει σχέδια για γαλάζια πατρίδα». Μάλιστα, υποστήριξε πως η Κύπρος δεν μπήκε στην ΕΕ από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από την κυπριακή κυβέρνηση και τους πολίτες της Κύπρου.

Προ ημερησίας για Κράτος Δικαίου

Με αφορμή την επίμαχη διάταξη για το Οικογενειακό Δίκαιο που ψηφίστηκε προ εβδομάδων στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης. Μάλιστα, ανακοίνωσε πως το κόμμα του καταθέτει άμεσα αίτημα διεξαγωγής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τα θέματα Κράτους Δικαίου και Θεσμών.



«Ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να παραιτηθεί, δεν είναι η πρώτη φορά που λέει ψέματα. Πρέπει να σταματήσει ο θεσμικός κατήφορος. Ο κόσμος αγανακτεί γιατί κάνετε τα ίδια και τα ίδια. Συγκάλυψη, διαφθορά και ντροπο-διατάξεις», σημείωσε.

Κριτική και την ευλογιά: Είστε πολιτικοί απατεώνες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη βαθιά οδύνη για τις τραγωδίες σε Ρουμανία και Τρίκαλα, καταγγέλλοντας αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών. Την ίδια στιγμή, αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, κατήγγειλε «προπαγάνδα» και «fake news» από την κυβέρνηση. «Δεν είμαστε εμείς οι ψεκασμένοι, εσείς είστε πολιτικοί απατεώνες και ψεύτες!», υποστήριξε και επικαλέστηκε την προτροπή του ευρωπαίου επιτρόπου για χρήση εμβολίων.