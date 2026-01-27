«Όχι» από Διαμαντοπούλου σε συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, τι είπε για τον κάθετο άξονα

Αρνητική στην συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε η Άννα Διαμαντοπούλου. Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Action 24 ξεκαθάρισε το τοπίο για τις ενεργειακές συμφωνίες που προκάλεσαν συζητήσεις, ενώ έκλεισε οριστικά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, στοχεύοντας παράλληλα σε μια δύσκολη εκλογική περιφέρεια.

Σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στον σάλο που δημιουργήθηκε, η Άννα Διαμαντοπούλου διευκρίνισε ότι η κριτική της δεν αφορούσε τον κάθετο άξονα, τον οποίο, όπως υπενθύμισε με νόημα, δημιούργησε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Η πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, ειδικά μετά τις αναφορές Τραμπ για τη Γροιλανδία, και οφείλει να χρησιμοποιεί τις ενεργειακές και αμυντικές της συμφωνίες ως «όπλα» διαπραγμάτευσης. Όπως σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, αν η Ευρώπη δεν μπορεί να απειλήσει προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της, τότε κινδυνεύει να μείνει μόνη και αποδυναμωμένη στις διεθνείς ισορροπίες.

Το ηθικό και πολιτικό «μπλόκο» στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Στο φλέγον ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, η Άννα Διαμαντοπούλου υπήρξε κατηγορηματική, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε πολιτικά ούτε ηθικά. Παρά τη σύμπνοια στο τελικό συμπέρασμα με τον Χάρη Δούκα, η ίδια φάνηκε να απομακρύνεται από τη λογική των εσωκομματικών ψηφισμάτων που όπως υποστήριξε προκαλούν εσωστρέφεια, στοιχιζόμενη περισσότερο με τη στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη. Η γραμμή για αυτόνομη πορεία παραμένει αδιαπραγμάτευτη, με τη Άννα Διαμαντοπούλου να επισημαίνει ότι η διεύρυνση του κόμματος πρέπει να αφορά πρόσωπα από το κέντρο και την αριστερά, αλλά και κοινωνικές δυνάμεις, χωρίς όμως να περιλαμβάνει σχήματα όπως αυτό της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Το στοίχημα του νότιου τομέα και η αμφίπλευρη διεύρυνση

Η Άννα Διαμαντοπούλου κλήθηκε να δώσεις διευκρινίσεις και για μια ακόμα δήλωσή της που προκάλεσε ζωηρές εσωκομματικές συζητήσεις, όταν ανακοίνωσε προ ημερών την πρόθεσή της να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στον νότιο τομέα της Αθήνας. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή, όπως είπε, καθώς επιλέγει να κατέβει σε μια από τις μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας όπου το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά καταγράφει χαμηλά ποσοστά, θέλοντας να λειτουργήσει ως καταλύτης για την άνοδο των δυνάμεων του κινήματος. Μάλιστα, η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι είναι μόνο δική της εκπεφρασμένη πρόθεση η κάθοδος στον νότιο τομέα και ότι η υποψηφιότητά της θα κριθεί από τα όργανα του κόμματος.