Ανδρουλάκης: Οι «300» του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Κασσελάκη και η «σφαγή» στο παρασκήνιο για τους συνέδρους

Η φράση όλα του συνεδρίου δύσκολα ταιριάζει γάντι στο ΠΑΣΟΚ όπου το νέο πεδίο διαφωνίας ανάμεσα σε προεδρικούς και αντιπολιτευόμενους εντοπίζεται στον τρόπο εκλογής των συνέδρων.

Οι «300» του Ανδρουλάκη και το κόμμα Κασσελάκη

Την ίδια στιγμή, μετά τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη που παραβρέθηκε στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης του Γιάννη Σγουρού, επικεφαλής της παράταξης που στήριξε το ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Αττικής, πληροφορίες από έγκυρες πηγές που έχει στη διάθεσή του το flash.gr, κάνουν λόγο για πολιτικό φλερτ σε εξέλιξη και με βουλευτές από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αυτές φέρνουν την Γιώτα Πούλου, ανεξάρτητη βουλευτή Βοιωτίας (είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη διάσπαση μεταπήδησε στο κόμμα Κασσελάκη) και πρώην δήμαρχο Λιβαδειάς να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμπορευτούν με τη Χαριλάου Τρικούπη, αν και ακόμη θεωρείται πρόωρο να ειπωθεί κάτι παραπάνω.

Μια πρώτη γεύση από την αμφίπλευρη διεύρυνση θα δοθεί στην εκδήλωση που προετοιμάζεται από την αρμόδια Επιτροπή υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με το Νίκο Ανδρουλάκη. Καλά ενημερωμένες πηγές σημειώνουν ότι έχει ήδη ενταχθεί ατύπως στο ΠΑΣΟΚ ένας αριθμός 300 μεσαίων στελεχών σε όλη την Ελλάδα, που είτε είχαν βρει στέγη στον ΣΥΡΙΖΑ είτε είχαν συμμαχήσει πχ σε αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια με συνδυασμούς προσκείμενους στη ΝΔ.

Το επόμενο στάδιο όπου αναμένεται να υπάρξει πιο σαφές στίγμα προσχωρήσεων είναι το συνέδριο και θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων.

«Σφαγή» για τους συνέδρους

Στο μεταξύ, στη μάχη της εκλογής συνέδρων η μοναδική συμφωνία που προς το παρόν έχει επέλθει αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας που θα είναι η Κυριακή 15 Μαρτίου, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (θα μπορούν να πάρουν μέρος μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη και όσοι γράφονται μέλη εκείνη την ημέρα και όχι οι φίλοι).

Διαφωνία και ένταση υπήρξε ωστόσο σχετικά με τον τρόπο εκλογής των 3500 συνέδρων, αφού οι προεδρικοί που έχουν την πλειοψηφία προκρίνουν η βάση να αποτελέσει ο αριθμός των ψηφισάντων στις ευρωεκλογές του 2024 (ως η πιο αντιπροσωπευτική κάλπη), ενώ κυρίως η πλευρά Γερουλάνου ζήτησε το μοντέλο να βασιστεί στα μέλη ανά κομματική οργάνωση και στους ψηφίσαντες στις εσωκομματικές για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ (ως το δημοκρατικότερο σύστημα που διαχρονικά υιοθετείται), αφήνοντας αιχμές -εφόσον δεν εισακουστεί το αίτημα- για μεθόδευση υπέρ των συσχετισμών που θέλει να διαμορφώσει η ηγεσία. Η πλειοψηφία αρνήθηκε επίσης την κατηγορία Δούκα περί αλγορίθμου, επιχειρώντας να καθησυχάσει ότι το μέτρο θα συμφωνηθεί από κοινού, διασφαλίζοντας την ισοτιμία της εκλογής.

Οι οριστικές αποφάσεις παραπέμφθηκαν σε νέα συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας την προσεχή Δευτέρα, ώστε το κείμενο να εγκριθεί κατόπιν από την Πολιτική Γραμματεία. Στις 15 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει τέλος η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ με σκοπό με πανηγυρικό τρόπο το ΠΑΣΟΚ να εισέλθει στην τελική ευθεία για το συνέδριο.