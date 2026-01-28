Τσίπρας για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους»

Τη συμπαράστασή του στο πένθος των οικογενειών των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτές τις ώρες οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους και συμπλήρωσε ότι «στεκόμαστε όλοι πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους.

Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του».

Υπενθυμίζεται ότι οι άτυχοι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» είχαν ξεκινήσει ένα οδικό ταξίδι διάρκειας περίπου 22 ωρών, με μοναδικό σκοπό να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας για την αναμέτρηση με τη Λιόν, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Στη Ρουμανία, το βαν στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι, όλοι νεαρής ηλικίας, εξετράπη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια προσπέρασης και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρότατη. Έξι από τους επιβάτες σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.