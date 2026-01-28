ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους φίλους της ομάδας: «Παρακαλούμε σεβαστείτε την απόφαση της οικογένειας μας»

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στη Ρουμανία, όταν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τη Λιόν.



Οι άτυχοι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» είχαν ξεκινήσει ένα οδικό ταξίδι διάρκειας περίπου 22 ωρών, με μοναδικό σκοπό να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας για την αναμέτρηση με τη Λιόν, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.



Μετά το τραγικό συμβάν, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απηύθυνε έκκληση προς τον κόσμο της ομάδας να σεβαστεί τη δύσκολη αυτή στιγμή και την απόφαση της οικογένειας του συλλόγου, ζητώντας να μην υπάρξει οργανωμένη ή μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων στη Γαλλία.



Λίγες ώρες αργότερα, ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εκδρομών για τη Λιόν, ενώ έγινε γνωστό πως η κερκίδα που είχε προβλεφθεί για τους φίλους του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιόν θα παραμείνει κλειστή, ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και Λυών, η συγκεκριμένη κερκίδα δεν θα ανοίξει.

Όσοι δεν ξεκίνησαν ακόμη το ταξίδι για τη Λυών, αλλά και όσοι βρίσκονται ήδη στη Γαλλία, παρακαλούμε να σεβαστούν την απόφαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ».