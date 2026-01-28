Δυστύχημα οπαδών ΠΑΟΚ - Συγκινεί Έλληνας οδηγός νταλίκας: «Δεν χωράνε λόγια»

Συγκλονίζουν τα λόγια Έλληνα οδηγού νταλίκας, ο οποίος πέρασε από το σημείο του σοκαριστικού δυστυχήματος στο οποίο έχασαν τη ζωή τους φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Ο Τάσος Αχλαζίδης, εμφανώς φορτισμένος, κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που περνούσε δίπλα από το σημείο της τραγωδίας, με τη φωνή του να «σπάει». «Δυστυχώς αυτά τα συντρίμμια από το βανάκι πρέπει να ήταν. Δυστυχώς», λέει αρχικά.

Όπως περιγράφει, ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για περίπου τέσσερις ώρες, ενώ στο σημείο υπήρχε ακόμη παρουσία της αστυνομίας. «Χάθηκαν αθώες ψυχές, χωρίς καμία αφορμή», τονίζει, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό «θλιβερό».

«Ακόμα ένα μνημείο φιλάθλων, το οποίο δυστυχώς βρίσκεται μακριά από την πατρίδα. Δεν χωράνε λόγια», προσθέτει με εμφανή συγκίνηση.

Αναφερόμενος στις συνθήκες του δρόμου, ο οδηγός σημειώνει ότι πρόκειται για οδικό άξονα με αυξημένη κίνηση, που απαιτεί προσοχή. «Παρότι σήμερα υπάρχει μουντάδα, ο δρόμος ήταν στεγνός. Δεν είχε βρέξει, ούτε χιόνιζε, τίποτα το ιδιαίτερο», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, η θερμοκρασία στην περιοχή ήταν περίπου στους 4 βαθμούς Κελσίου, τονίζοντας ότι «οι συνθήκες δεν ευνοούσαν ένα τέτοιο δυστύχημα». Κλείνοντας, εκφράζει τη συμπαράστασή του στους συγγενείς των θυμάτων, λέγοντας: «Όπως και να έχει, κουράγιο εύχομαι σε όλους τους οικείους».