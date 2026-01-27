Παγκόσμια συγκίνηση για το φριχτό δυστύχημα στη Ρουμανία - Πώς το κάλυψαν κορυφαία ΜΜΕ του πλανήτη

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η χώρα μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην πόλη Λούγκος της Ρουμανίας όπου επτά φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους ενώ ταξίδευαν οδικώς προς τη Λυών για τον ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας τους.

Το μοιραίο βαν, που επέβαιναν συνολικά οι δέκα φίλαθλοι και φίλοι, είχε ξεκινήσει από την πόλη της Θεσσαλονίκης για να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι 2800-2900 χιλιομέτρων μέσα από 7-8 χώρες του Σένγκεν για να φτάσει στη Λυών της Γαλλίας αλλά στον δρόμο έξω από την πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας η μοίρα, σ' ένα τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα, έκοψε το νήμα της ζωής επτά εξ αυτών ενώ άλλοι τρεις ανασύρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι από τα συντρίμμια του οχήματος.

Η είδηση έκανε άμεσα τον γύρο του κόσμου, με ρουμανικά αλλά και μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία να μεταδίδουν εκτενή ρεπορτάζ.

Ρουμανικά ΜΜΕ: «Τραγωδία» και «φρικτό δυστύχημα»

Στη Ρουμανία τα μέσα ενημέρωσης παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, καλύπτοντας λεπτό προς λεπτό τις έρευνες των αρχών. Το Digi Sport και το πρακτορείο Agerpres έκαναν λόγο για ένα «φρικτό δυστύχημα στην κομητεία Τιμίς», δίνοντας έμφαση στη σφοδρότητα της σύγκρουσης και στον αριθμό των θυμάτων. Παράλληλα, το Pro TV και το Fanatik.ro φιλοξένησαν εκτενή ρεπορτάζ, περιγράφοντας τις σκηνές που αντίκρισαν τα σωστικά συνεργεία στο Λουγκόι, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως ένα από τα πιο πολύνεκρα τροχαία των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Digi Sport: «Σοβαρό τροχαίο στη Ρουμανία: Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες – Το μίνι βαν μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ»

Agerpres (Ρουμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων): «Τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Τιμίς: Επτά νεκροί, οπαδοί του ΠΑΟΚ καθ’ οδόν για αγώνα»

Pro TV – Știrile Pro TV: «Επτά νεκροί σε φρικτό δυστύχημα – Τα θύματα ήταν οπαδοί της ομάδας του ΠΑΟΚ»

Fanatik.ro: «Τραγωδία στο Τιμίς: Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα»

Διεθνή πρακτορεία και μεγάλα ΜΜΕ: «Επτά Έλληνες φίλαθλοι νεκροί»

Το τραγικό γεγονός καλύφθηκε άμεσα και από τα κορυφαία διεθνή ειδησεογραφικά μέσα.

Reuters: «Επτά Έλληνες φίλαθλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Ρουμανία»

Associated Press (AP): «Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία: Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ νεκροί»

BBC News: «Επτά φίλαθλοι σκοτθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για αγώνα»

The Guardian: «Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ νεκροί σε τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία»

Le Monde: «Ρουμανία: Επτά Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο»

El País: «Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ πέθαναν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία»

Τα νεότερα για τους τραυματίες

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη κατάσταση των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επέζησαν από το σοκαριστικό, πολύνεκρο τροχαίο στην Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ρουμανία και συγκεκριμένα από το τοπικό μέσο «lugojinfo», τρεις από τους επιζώντες του τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε κοντά στο Λουγκόζ, μεταφέρθηκαν στην Τιμισοάρα, αφού πρώτα έλαβαν ιατρική φροντίδα στο Δημοτικό Νοσοκομείο Λουγκόζ. Ο διευθυντής της ιατρικής μονάδας, Κατάλιν Μπάλα, δήλωσε ότι αμέσως μετά το ατύχημα στο νοσοκομείο διακομίστηκαν τέσσερα τραυματισμένα άτομα.

Δυστυχώς, ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ενώ οι υπόλοιποι κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθούν επειγόντως σε εξειδικευμένη μονάδα. Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται στο Επαρχιακό Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών Τιμισοάρα – Casa Austria, με σοβαρά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και άλλα τραύματα, ενώ ένας εξ αυτών βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και είχε πλήρη επαφή με το περιβάλλον.