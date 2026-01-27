Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο - Οι πρώτες εικόνες των τραυματιών, ποια είναι η κατάστασή τους

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η χώρα μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην πόλη Λούγκος της Ρουμανίας όπου επτά φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους ενώ ταξίδευαν οδικώς προς τη Λυόν για τον ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας τους.

Το μοιραίο βαν, που επέβαιναν συνολικά οι δέκα φίλαθλοι και φίλοι, είχε ξεκινήσει από την πόλη της Θεσσαλονίκης για να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι 2800-2900 χιλιομέτρων μέσα από 7-8 χώρες του Σένγκεν για να φτάσει στη Λυών της Γαλλίας αλλά στον δρόμο έξω από την πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας η μοίρα, σ' ένα τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα, έκοψε το νήμα της ζωής επτά εξ αυτών ενώ άλλοι τρεις ανασύρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι από τα συντρίμμια του οχήματος.



Οι πρώτες εικόνες από το τροχαίο ήταν τρομακτικές. Το βράδυ της Τρίτης (27/1), είδε το φως της δημοσιότητας ένα ακόμη βίντεο, από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου φαίνεται καθαρά η σφοδρότητα της φονικής σύγκρουσης.

Η κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης υπήρξε άμεση με τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών να συντονίζουν τις ενέργειες για την περίθαλψη των τριών τραυματιών και τη διαχείριση του επαναπατρισμού των θυμάτων. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του Action 24 διευκρίνισε ότι οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε ρουμανικά νοσοκομεία με τη ζωή τους να μην διατρέχει άμεσο κίνδυνο αν και η κατάσταση των δύο εξ αυτών κρίνεται σοβαρή. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για έναν πολυτραυματία που φέρει κατάγματα σε σπονδύλους και στην κλείδα ενώ ο υπουργός Υγείας είπε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ρουμάνο ομόλογό του για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής φροντίδας.

Εικόνα από τον τόπο της τραγωδίας με τους νεκρούς οπαδούς ττου ΠΑΟΚ (φωτο: Lugo Info/Handout via REUTERS)

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εξωτερικών μέσω του υφυπουργού Γιάννη Λοβέρδου δεσμεύτηκε για την παροχή πλήρους συνδρομής τόσο στις οικογένειες των νεκρών όσο και στους συγγενείς των τραυματιών που καλούνται να διαχειριστούν την ανείπωτη απώλεια.

Τι δήλωσε εκπρόσωπος της ρουμανικής αστυνομίας

Η κατάσταση των τριών τραυματιών από το τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στον ευρωπαϊκό οδικό άξονα E70, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας, κρίνεται σταθερή, όπως δήλωσε στο GOLAZO.ro η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Αλεξάνδρα Απετρόβιτσι. «Ένας από τους επιβαίνοντες εξήλθε από το όχημα με ελαφρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών

Στο Star μεταδόθηκαν οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο, ενώ μίλησε και ένας Έλληνας που διαμένει στην Τιμισοάρα, ο οποίος όπως λέει είναι σε επαφή με το ιατρικό προσωπικό.

Αγωνία για τη διαδικασία των ταυτοποιήσεων

Η διαδικασία της ταυτοποίησης των σορών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη καθώς όπως ανέφερε ο Αναστάσιος Ζέζιος, αδελφός οπαδού που επέβαινε στο μοιραίο όχημα, δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για όλα τα θύματα. Πρόκειται για μια παρέα φίλων που συνήθιζαν να ακολουθούν την ομάδα τους σε ευρωπαϊκές εξορμήσεις με το ταξίδι προς τη Γαλλία να μετατρέπεται σε εφιάλτη στο οδικό δίκτυο της Ρουμανίας.

Τα επόμενα βήματα επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών ταυτοποίησης από τις ρουμανικές αρχές σε συνεργασία με τον Έλληνα Πρόξενο ώστε να ξεκινήσει άμεσα ο επαναπατρισμός των σορών. Παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα αερομεταφοράς των τραυματιών στην Ελλάδα μόλις η κλινική τους εικόνα το επιτρέψει με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας τους. Η ελληνική πολιτεία παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για να στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων σε αυτή την τραγική συγκυρία που συγκλονίζει τον ελληνικό αθλητισμό και την κοινωνία.