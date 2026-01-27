Θρήνος στην Ημαθία για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ - «Προχθές κόβαμε πίτα στον σύνδεσμο»

Σοκ και θρήνο προκαλεί η είδηση ότι επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όλοι τους νεαρά παιδιά, βρήκαν τραγικό θάνατο σε σφοδρό τροχαίο στη Ρουμανία την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Συγγενείς και φίλοι από τους τόπους καταγωγής τους στη βόρεια Ελλάδα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι μια εκδρομή με προορισμό τη Λυών της Γαλλίας για τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας θα μετατρεπόταν σε τραγωδία. Από τους 10 επιβαίνοντες του δυστυχήματος, επτά ανασύρθηκαν νεκροί ενώ άλλοι τρεις νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα με σοβαρά τραύματα αλλά έχοντας της αισθήσεις τους.

Το σοκαριστικό βίντεο που δημοσιεύθηκε λίγα λεπτά μετά το τραγικό συμβάν δείχνει τη σφοδρότητα με την οποία συγκρούστηκε το μίνιβαν με ένα διερχόμενο φορτηγό, τη στιγμή που μόλις είχε κάνει προσπέραση. Μέχρι στιγμής τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί με Ρουμάνους ερευνητές να σπεύδουν στο σημείο.

«Πέστε μου αν ζει ο γιος μου»

Για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων μίλησε ο Στέφανος Δελιόπουλος, πρώην αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας, οδοντίατρος και ενεργό μέλος του τοπικού συνδέσμου του ΠΑΟΚ επί χρόνια, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά τους επιβαίνοντες και τις οικογένειές τους. Η περιγραφή του για την αγωνία των γονιών και των φίλων στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ της Αλεξάνδρειας είναι συγκλονιστική:

«Στο σύνδεσμο εκεί, πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο. Αυτό που άκουσα τώρα είναι ότι θα μεταβεί ο Πρόξενος με ελικόπτερο και θα πάει να συντονίσει εκεί τα παιδιά. Ήτανε κι ένας μπαμπάς από ένα παιδί εκεί, έκλαιγε ο καημένος, "πέστε μου αν ζει ο γιος μου"».

Όπως εξηγεί, ένας από τους επιβαίνοντες στο μοιραίο βαν επικοινώνησε με την Αλεξάνδρεια. «Εμείς τώρα ό,τι μάθαμε είναι επειδή πήρε ένα παιδί από αυτούς που τράκαρε, ένας ****, ο οποίος είναι καλά. Και αυτός μπόρεσε και είπε 'είμαι καλά, τρακάραμε' και αυτά, αλλά επειδή τους πήγανε τον καθένα σε διαφορετικά νοσοκομεία, αυτά, δεν ξέρει κι αυτός τώρα, στα χαμένα ήταν το παιδί. Δεν μπορούν να μιλήσουν».

«Προχτές κόβαμε τη βασιλόπιτα μαζί»

Σύμφωνα με τον Στέφανο Δελιόπουλο, «ο δρόμος μπροστά από το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ έχει κλείσει, έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος... Προχθές μαζί ήμασταν όλοι αυτοί. Πρωτοχρονιάτικη πίτα, την κόψαμε στο σύνδεσμο όλοι μαζί. Ήρθανε, πήραν τα εισιτήρια χθες και ταξίδεψαν σήμερα. Να περάσουν από Ρουμανία τώρα... Γιατί πήγαν από κει; Δεν ξέρω, να γλιτώσουν κάποια σύνορα ίσως, με βίζες και αυτά από Κροατίες και αυτά. Θα πήγαιναν μέσω από Βελιγράδι, Ρουμανία και θα 'φευγαν Ουγγαρία».

Συγκλονισμένος και ο κ. Δελιόπουλος τονίζει ότι όλοι είναι γνωστοί, υπογραμμίζοντας ότι οι περισσότεροι επιβαίνοντες είναι από την Αλεξάνδρεια. Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες λέει ότι «όλοι πιτσιρίκια ήταν, 21, 22, 24 ετών, τέτοιες ηλικίες είχανε».

