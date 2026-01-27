Δραματικές ώρες στη Ρουμανία: Στο πλευρό των τραυματιών ο Έλληνας Πρόξενος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση παροχής προξενικής συνδρομής στους Έλληνες πολίτες που ενεπλάκησαν στο τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην πόλη Λούγκος της Ρουμανίας την Τρίτη (27/1).

Ο Έλληνας Πρόξενος συνοδευόμενος από διερμηνέα της πρεσβείας μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών και να προσφέρει κάθε δυνατή αρωγή σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Παράλληλα οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με τις ρουμανικές αρχές για την κρίσιμη διαδικασία των ταυτοποιήσεων και την οργάνωση του επαναπατρισμού των θυμάτων της τραγωδίας.

Η κινητοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει σε υψηλό επίπεδο με στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την υποστήριξη των οικογενειών που επλήγησαν από το σοκαριστικό συμβάν στο οδικό δίκτυο της Ρουμανίας.