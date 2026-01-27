Το δρομολόγιο της τραγωδίας: Γιατί το μοιραίο βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ βρισκόταν στη Ρουμανία

Το πολύνεκρο δυστύχημα στο Λουγκόι της Ρουμανίας, όπου η μετωπική σύγκρουση ενός μίνι βαν με νταλίκα στέρησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, έχει βυθίσει τη χώρα στο πένθος, εγείροντας παράλληλα ερωτήματα για το δρομολόγιο που επέλεξε το συγκεκριμένο όχημα. Παρά το γεγονός ότι ο προορισμός ήταν η Λιόν της Γαλλίας, η παρουσία του οχήματος σε ρουμανικό έδαφος εγείρει ερωτήματα, καθώς χιλιομετρικά η διαδρομή αυτή φαντάζει μεγαλύτερη από την παραδοσιακή οδό των Δυτικών Βαλκανίων.

Η εξήγηση για την επιλογή του συγκεκριμένου δρομολογίου εστιάζεται στις πρακτικές διευκολύνσεις που προσφέρει η ζώνη Σένγκεν. Αν και η συντομότερη διαδρομή προς την Κεντρική Ευρώπη διέρχεται από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, οι ταξιδιώτες συχνά έρχονται αντιμέτωποι με εξαντλητικές καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς, καθώς οι χώρες αυτές δεν ανήκουν στον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας.

Αντιθέτως, η επιλογή του άξονα Βουλγαρία - Ρουμανία - Ουγγαρία - Αυστρία, παρά τα επιπλέον χιλιόμετρα, επιτρέπει στους οδηγούς να κινούνται εντός ευρωπαϊκού εδάφους με ελάχιστους ή και καθόλου ελέγχους. Για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, η διαδρομή αυτή θεωρήθηκε η πλέον ενδεδειγμένη για να κερδίσουν χρόνο και να φτάσουν εγκαίρως στη Γαλλία για την κρίσιμη αναμέτρηση του Europa League. Δυστυχώς, αυτή η προσπάθεια κατέληξε σε μια… ανείπωτη τραγωδία.